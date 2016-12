Jedynka zaskoczyła pod siatką (FOTO)

Niemałą niespodziankę sprawili zawodnicy Gimnazjum nr 1 w Świdnicy wygrywając zawody ‚Współzawodnictwa szkolnego 2016-2017’ w piłce siatkowej. Cichymi faworytami byli siatkarze Gimnazjum nr 3 na co dzień trenujący w klubie UKS Dekoria.

Okazało się jednak, że jeden zawodnik może wygrać cały turniej. Jakub Borowy, bo o nim mowa, rewelacyjnie zagrał w każdym elemencie siatkarskiej sztuki. Jego asy serwisowe, wygrywające ataki z pierwszej i drugiej linii oraz bardzo dobry odbiór dawały kolejne punkty drużynie jedynki w decydującym o pierwszym miejscu spotkaniu z zespołem Gimnazjum nr 3. Wcześniej obie drużyny pokonały reprezentacje dwójki i czwórki i do decydującego starcia przystąpiły z kompletem punktów. Emocje rozpoczęły się w połowie pierwszego seta gdy siatkarze jedynki wyszli na prowadzenie i po błędach przeciwników wygrali na przewagi. Do drugiego seta zawodnicy trójki przystąpili bardziej skoncentrowani, jednak pod koniec tej partii to jedynka prowadziła 18:16. Ostatecznie Gimnazjum nr 3 wygrało tego seta i doprowadziło w meczu do remisu 1:1. Tie-break to już była gra nerwów. Zmieniające się co chwilę prowadzenie do końca nie dawało pewności na wygraną żadnej drużynie. Doszło do tego, że oba zespoły miały piłki meczowe. Ostatecznie 18:16 wygrali zawodnicy Gimnazjum nr 1 i to oni będą reprezentować Świdnicę na dalszych szczeblach rozgrywek. 5 stycznia w Żarowie zagrają w finale powiatowym.

Na zakończeni imprezy organizator, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wręczył zwycięzcom pamiątkowe dyplomy i medale. Wyróżnienie zostali też najlepsi zawodnicy: Jakub Borowy (G-1), Michał Antoniak (G-2), Filip Ciunajtis (G-3), Dorian Krakowski (G-4).

Klasyfikacja końcowa (z punktacja do współzawodnictwa):