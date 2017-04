Jedni punktują, drudzy pikują

Na nadejście prawdziwej wiosennej odnowy wciąż czekają kibice Polonii-Stali Świdnica i Victorii Świebodzice. Dużo lepsze nastroje są w Strzegomiu. AKS wygrał czwarty, a Karolina drugi mecz z rzędu. Za nami kolejny weekend z piłkarską IV ligą.

Sokół Wielka Lipa – Polonia-Stal Świdnica 1:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Pyzłowski 15′, 1:1 Szczygieł 41′

Polonia-Stal: B. Kot – Kozaczenko, Jędrasiewicz, Salamon, Ł. Kot, Somala (63′ Łuszkiewicz), Sowa (73′ Kusio), Szuba, Szczygieł, Jagieła, Myrta

Karolina Jaworzyna – Wiwa Goszcz 3:1 (1:1)

Bramki: 0:1 4′, 1:1 Piątek 45′, 2:1 Bałut 49′, 3:1 Ignatowicz 60′

Karolina: Wajdzik – M. Rosiak, Drąg, Wilk, Czernicki (59′ Sz. Borowy), Schmidt, Ptak (70′ J. Rosiak), Mróz (63′ Roszak), Bałut, Piątek (78′ Tymcik), Ignatowicz (78′ Lewandowski)

MKP Wołów – Victoria Świebodzice 7:3 (2:2)

Bramka: 0:1 Galasiński 1′, 1:1 Ramiączek 4′, 2:1 Ramiączek 16′, 2:2 Błaszczak 35′, 3:2 Matković 47′, 4:2 Matković 60′, 5:2 Ramiączek 63′, 5:3 Woźniak 68′, 6:3 Tabak 73′, 7:3 Kazimierowicz 90′

Victoria: Osóbka – Rojek, Struski, Andrzejewski, Borowiec, Traczykowski, Meges (80′ Dobrowolski), Słapek (63′ Grzesiak), Woźniak, Galasiński, Błaszczak

Lotnik Jeżów – AKS Strzegom 1:3 (1:1)

Bramki: 0:1 Skrypak 31′, 1:1 Górgul 43′, 1:2 A. Wasilewski (karny) 47′, 1:3 M. Wasilewski 68′

AKS: Kretkowski – Durajczyk, Krupnik, Gołąbek, Skrypak, Sobczak, Domaradzki, Szerszeń (D. Krzyżanowski), Alwin (Serweciński), M. Wasilewski (Lesiński), A. Wasilewski (Kuczma)

Świdniczanie po remisie z Orłem Ząbkowice, tym razem podzielili się punktami Orłem z Wielkiej Lipy. Mecz miał podobny przebieg do kilku wcześniejszych pojedynków. Podopieczni Tomasza Oleksego długimi fragmentami posiadali inicjatywę i ładnie dla oka operowali piłką. Niestety, znów nie przekuło się to na zwycięstwo. Wynik 1:1 ustalono do przerwy. Miejscowi objęli prowadzenie w 15. minucie po kontrze Kamila Pyzłowskiego. Najlepszy napastnik gospodarzy na raty pokonał Bartłomieja Kota. Golkiper biało-zielonych obronił pierwszy strzał, ale wobec dobitki był bezradny. Wyrównanie padło tuż przed przerwą. Po podaniu rozgrywającego bardzo dobre zawody Wojciecha Szuby na listę strzelców wpisał się Kamil Szczygieł. Wcześniej świetnej okazji nie wykorzystał Patryk Salamon. Po jego główce piłka minimalnie minęła bramkę.

W drugiej połowie oba zespoły miały swoje szanse na przechylenie szali na swoją korzyść. Tuż po zmianie stron po zamieszaniu w polu karnym Polonię-Stal uratował słupek, ale potem częściej atakowali gracze Oleksego. W samej końcówce mieli dwie piłki „meczowe”. Najpierw Szczygieł w dobrej okazji nie trafił w bramkę, a następnie Andrij Kozaczenko przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Sokoła. Ukraiński gracz Polonii-Stali miał jednak trudne zadanie, bo strzelał z bardzo ostrego kąta. – Mecz w Wielkiej Lipie, jak rowniez poprzedni z Orlem, byl na wysokim poziomie wolicjonalnym, widać ze chłopakom bardzo zależy żeby przerwać tę zlą passę. Niestety, ciągle czegoś brakuje. Tym razem stworzyliśmy sobie przynajmniej 3-4 sytuacje, które mogły i powinny się zakończyć bramkami. Zabrakło skuteczności i spokoju pod bramką przeciwnika. Mamy młody zespół, który bardzo „chce” i może dlatego w decydujących momentach brakuje odrobiny dokładności. Dla mnie najważniejsze, że widać, że chłopcy walczą i nie złożyli broni, a ten dołek, w który wpadliśmy, w perspektywie czasu może spowodować tylko że będziemy silniejsi. Wszystko w myśl „co nas nie zabije, to nas wzmocni!” – komentuje trener Oleksy.

W podobnej sytuacji do Polonii-Stali jest Victoria. Świebodziczanie są jednak znacznie niżej w tabeli i w oczy zaczyna zaglądać im widmo degradacji. W Wołowie podopieczni Piotra Przerywacza przez moment nawet prowadzili, a do przerwy remisowali 2:2. W drugiej części rywale wrzucili jednak wyższy bieg i wygrali aż 7:3!

Drugie zwycięstwo z rzędu odniosła Karolina Jaworzyna. Podopieczni Tomasza Idziaka źle weszli w mecz z Wiwą Goszcz i szybko stracili bramkę. Potem jednak odrobili straty z nawiązką.

Wygrał też strzegomski AKS. Piłkarze z miasta granitu pokonali na wyjeździe broniącego się przed spadkiem z ligi Lotnika z Jeżowa Sudeckiego 3:1. – Miejscowi zagrali ambitnie i chcieli osiągnąć korzystny dla siebie wynik. My byliśmy jednak lepszym piłkarsko zespołem, co udowodniliśmy na boisku. Gdybyśmy byli bardziej skuteczni, moglibyśmy wygrać wyżej. Cieszę się z czwartego z rzędu zwycięstwa – było ono w mojej ocenie bardzo zasłużone. W następnej kolejce spróbujemy zrewanżować się Sparcie Grębocice za porażkę 1:2 w rundzie jesiennej – powiedział po meczu Jarosław Krzyżanowski, trener AKS-u.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

21. kolejka (22-23.04): Wołów – Victoria 7:3 (2:2), Sokół W. L. – Polonia-Stal 1:1 (1:1), Karolina – Wiwa 3:1 (1:1), Pogoń – Bystrzyca 2:2 (1:1), Orzeł Z. – Kobierzyce 3:0 (2:0), Orzeł S. – Unia 1:6 (1:2), Piast – Foto Higiena 0:5 (0:2), Sokół M. – Bielawianka 3:1 (0:0)

Foto Higiena Gać (s) 21 59 19-2-0 64:18 Unia Bardo Śl. (b) 21 39 11-6-4 50:33 MKP Wołów (b) 21 37 11-4-6 43:32 Polonia-Stal Świdnica (s) 21 37 11-4-6 31:20 Pogoń Oleśnica 21 33 9-6-6 34:33 Karolina Jaworzyna (b) 21 32 10-2-9 34:39 Wiwa Goszcz (b) 21 32 9-5-7 43:32 Orzeł Ząbkowice 21 31 9-4-8 30:28 Bielawianka 21 29 7-8-6 37:28 Sokół Wielka Lipa 20 26 7-5-8 35:31 Bystrzyca Kąty Wr, (s) 21 23 7-2-12 26:46 GKS Kobierzyce 21 23 6-5-10 35:33 Victoria Świebodzice (b) 21 23 6-5-10 32:43 Sokół Marcinkowice (b) 20 18 5-3-12 25:35 Piast Nowa Ruda 21 13 2-7-12 18:47 Orzeł Sadowice (b) 21 11 3-2-16 18:56

Następna kolejka (29.04): Victoria – Karolina (15.00), Polonia-Stal – Sokół M. (17.00), Bystrzyca – Piast, Kobierzyce – Sokół W. L., Wiwa – Pogoń, Unia – Wołów, Bielawianka – Orzeł Z., Foto Higiena – Orzeł S.

Saltex IV liga, grupa zachodnia

21. kolejka (22-23.04): Lotnik – AKS 1:3 (1:1), Sparta – Stal 0:1 (0:1), Nysa – Karkonosze 0:0, Włókniarz – Chrobry II 4:0 (1:0), Orla – Warta Bolesławiecka 3:1 (1:1), Apis – Zagłębie II 2:4, Piast – Zamet 7:3, Orkan – Granica 5:0. Mecz zaległy: Orkan – Włókniarz 2:1

Zagłębie II Lubin (s) 21 56 18-2-1 89:11 Orkan Szczedrzykowice 21 51 17-0-4 47:21 Apis Jędrzychowice (b) 21 41 12-5-4 46:31 AKS Strzegom 21 40 12-4-5 61:33 Stal Chocianów (b) 21 35 10-5-6 29:28 Orla Wąsosz (b) 21 33 9-6-6 44:27 Włókniarz Mirsk 21 31 8-7-5 29:23 Sparta Grębocice (b) 21 30 9-3-9 40:47 Chrobry II Głogów 21 28 9-1-10 43:45 Karkonosze Jelenia Góra (s) 21 23 6-6-9 34:29 GKS Warta Bolesławiecka (b) 21 22 7-1-13 31:42 Piast Wykroty (b) 21 22 6-4-11 44:62 Nysa Zgorzelec (b) 21 20 5-5-11 30:30 Zamet Przemków (b) 21 16 4-4-13 25:71 Lotnik Jeżów Sudecki 21 13 3-4-14 17:57 Granica Bogatynia 21 13 4-1-16 24:80

Następna kolejka (29.04): AKS – Sparta (sb. 17.00), Chrobry II – Orkan, Zagłębie II – Włókniarz, Zamet – Apis, Warta Bolesławiecka – Piast, Stal – Orla, Granica – Nysa, Karkonosze – Lotnik