Gminne placówki gotowe na rok szkolny

Na kilka dni przed oficjalną inauguracją nowego roku szkolnego 2017/2018 wójt Teresa Mazurek spotkała się z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Omówione zostały kwestie organizacyjne oraz zmiany, które czekają na uczniów od 4 września br. Łącznie pierwszy dzwonek w 6 szkołach podstawowych usłyszy 1422 uczniów.

Oficjalnie gimnazjami swoją działalność zakończą z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum im. Unii Europejskiej włącza się do Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej

Gimnazjum im. Szarych Szeregów włącza się do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie

Gimnazjum im. Książąt Świdnickich w Witoszowie Dolnym włącza się do Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym.

Uczniowie klas II i III gimnazjów będą kontynuować naukę w gimnazjum, które od 1 września 2017 r. będą funkcjonowały w szkołach podstawowych, do których zostały włączone.

Od 1 września 2017 r. sieć szkolna na terenie gminy Świdnica obejmować będzie 6 szkół podstawowych w obwodach, których znajdują się miejscowości:

1. Obwód Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej:

– Burkatów,

– Bystrzyca Dolna,

– Bystrzyca Górna,

– Lubachów.

2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu:

– Boleścin,

– Grodziszcze,

– Krzczonów,

– Krzyżowa,

– Wieruszów.

Obwód Szkoły Podstawowej w Lutomi Dolnej:

– Bojanice,

– Jakubów,

– Lutomia Dolna,

– Lutomia Górna,

– Lutomia Mała,

– Makowice,

– Opoczka,

– Stachowice,

– Stachowiczki. 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Mokrzeszowie:

– Mokrzeszów,

– Komorów. 5. Obwód Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Pszennie:

– Gogołów,

– Jagodnik,

– Miłochów,

– Niegoszów,

– Panków,

– Pszenno,

– Sulisławice,

– Wilków,

– Wiśniowa,

– Zawiszów. 6. Obwód Szkoły Podstawowej im. L. Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym:

– Modliszów,

– Pogorzała,

– Słotwina,

– Witoszów Dolny,

– Witoszów Górny.

Nowy rok szkolny w klasach podstawowych rozpocznie 1094, a w klasach gimnazjalnych 328 uczniów. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznie uczęszczać będzie 328 dzieci w wieku 3-6 lat. Podczas spotkania wójt gminy zapoznała wszystkich dyrektorów szkół z zadaniami priorytetowymi placówek oświatowych gminy Świdnica w roku szkolnym 2017/2018.

Dalsze podnoszenie poziomu nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych. Poszukiwanie oraz realizacja projektów i programów edukacyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów. Kontynuowanie działań w zakresie edukacji samorządowej, zdrowotnej, ekologicznej i wolontariatu oraz wdrożenie edukacji ekonomicznej. Poszukiwanie możliwości dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych w szkołach. Przygotowanie szkół do utworzenia w następnym roku szkolnym klas sportowych. Wspieranie nauczycieli w zakresie podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji dostosowanych do potrzeb szkół.

Ponad 190 tys. z budżetu gminy zostało przeznaczonych na prace remontowe i dostosowujące pomieszczenia szkolne do potrzeb szkoły ośmioklasowej i przedszkolne dla potrzeb dzieci w wieku 3-6 lat.

W związku z reformą oświaty niezbędne było doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do chemii, fizyki, biologii oraz geografii dla klas siódmych. Zakupiono ponadto komputery do pracowni komputerowych w miejsce starych i wysłużonych, które nie spełniały już wymagań technicznych. Niezbędne było także doposażenie szkół w szafki szatniowe dla uczniów klas siódmych, a także w dodatkowe stoliki i krzesełka. Ponadto zamontowano urządzenia na placu zabaw i zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne dla przedszkolaków – podkreśla Maria Jaworska, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.

W Szkole Podstawowej w Bystrzycy Górnej wykonano – malowanie sal dydaktycznych, zakup szafek szatniowych dla uczniów kl. siódmych, doprowadzenie wody do sali chemicznej i wyposażenie pracowni chemicznej w meble, zakup pomocy dydaktycznych do chemii, fizyki, biologii i geografii, zakup komputerów do pracowni, remont sal dydaktycznych i zakup mebli ( ok. 40.000zł).

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grodziszczu – blisko 30 tys. zostanie wydanych na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych i komputerów. Obecnie w placówce dobiegają końca prace związane z termomodernizacją obiektu.

W Szkole Podstawowej w Lutomi Dolnej – w czynie społecznym wykonano malowanie kilku klas oraz korytarzy (koszt materiałów to kwota ok. 1.000)

W Szkole Podstawowej w Mokrzeszowie – wykonano remont pracowni komputerowej (instalacja sieci elektrycznej i komputerowej) oraz doposażono w meble i komputery, zakupiono podstawowe pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej (ok. 25.000zł)

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie – wartość zakupionego doposażenia opiewać będzie na kwotę ok. 50 tys. zł. (komputery, stoliki i krzesła, konserwacja nawierzchni boiska ze sztucznej nawierzchni). Ponadto w szkole w Pszennie trwają prace związane z termomodernizacją obiektu.

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Witoszowie Dolnym – już niebawem wzbogaci się o 2 nowe pracownie: przyrodniczą i matematyczną, które powstają w związku z budową basenu przy hali sportowej. Ponadto dokonano zakupu mebli do 4 sal dydaktycznych. Wykonano: modernizację pracowni komputerowej, drobne prace malarskie, wymianę drzwi, montaż urządzeń na placu zabaw na kwotę ok. 28.000 zł.

Do Przedszkola Bajkowa Dolinka w Pszennie – zakupiono meble do oddziału 6-latków, 2 dywany oraz zabawki i pomoce dydaktyczne na kwotę ok. 8 tys. zł.

Do Przedszkola w Witoszowie Dolnym – zakupiono meble do sali dydaktycznej oraz rzutnik i ekran oraz zamontowano urządzenia na placu zabaw na łączną kwotę ok. 10.000 zł.