Dożynki gminy Marcinowice [mapa dojazdu i program]

W najbliższą niedzielę 28 sierpnia w Strzelcach odbędą się dożynki gminy Marcinowice. Organizatorzy informują o dojeździe na miejsce imprezy.

Gminne dożynki rozpoczną się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, po której uroczysty korowód przemaszeruje na boisko sportowe. Wszystkich przyjezdnych prosimy o parkowanie samochodów wzdłuż dróg wewnątrz miejscowości (w kierunku Szczepanowa i Chwałkowa – mapa, Parking 2 i 3). Wjazd na Parking 1 dostępny będzie wyłącznie dla wystawców oraz zaproszonych gości. – Apelujemy o szczególną ostrożność, stosowanie się do poleceń służb oraz wzajemną wyrozumiałość – mówią organizatorzy.

Część oficjalna rozpocznie się mszą świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach i będzie sprawowana przez Biskupa Diecezji Świdnickiej Ignacego Deca. Korowód dożynkowy przemaszeruje na boisko sportowe, gdzie odbędzie się misterium chleba, po którym nastąpi dożynkowy koncert zespołu „Akacjowe Śpiewule”. Zostanie również wręczony Puchar Wójta dla Tomasza Łyko – utytułowanego sportowca gminy Marcinowice.

O podniebienia uczestników podczas dożynek zadbają sołectwa i stowarzyszenia z gminy Marcinowice. Ze swoimi przysmakami zaprezentują się miejscowości Strzelce, Szczepanów, Klecin, Gruszów, Biała, Marcinowice, Wirki, Zebrzydów, a także Klub Seniora z Kątek i Kooperatywa 124. Wśród potraw pojawią się danie myśliwskie, pierogi, gulasz z sarny, kaszanka na boczku z cebulką, gołąbki, bigos, koreczki, placki ziemniaczane, eko-szaszłyki, sery kozie, gofry, lemoniada, pyszne swojskie ciasto i wiele innych rarytasów.

Muzyczną rozrywkę już od godziny 19.00 zapewni topowy zespół polskiej muzyki rozrywkowej „MILANO”. Ciąg dalszy zabawy przy muzyce nastąpi z zespołem „Raj”, który rozgrzewał będzie dożynkową publiczność do północy.

Organizatorzy zadbali również o atrakcje towarzyszące. Miejsce imprezy podzielone zostało na kilka stref, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Na najmłodszych czeka Strefa Zabawy, a w niej dmuchane zamki i zjeżdżalnie, kule wodne, animatorzy zabaw dla dzieci, Geo-Zabawa, FotoBoksik, zabawy z językiem angielskim, mechaniczne koniki. Na dzieci czeka również zagroda, w której do obejrzenia będą wiejskie zwierzęta: króliki, drób, kozy i gołębie. Strefa Zdrowia to zaproszenie dla wszystkich mieszkańców do bezpłatnych badań w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy w specjalnie podstawionym na ten czas osteobusie. Dodatkowo dostępne będą badania słuchu, poziomu cukru, cholesterolu, pomiary ciśnienia tętniczego, porady dietetyka, przegląd uzębienia u dzieci. Swoje stanowisko edukacyjne z wykorzystaniem alko- i narkogogli przygotowała również Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy. Dla rolników uruchomiona zostanie Strefa Agro, gdzie swoje produkty zaprezentują firmy z branży rolnej. Specjaliści udzielą informacji dotyczących sprzętu rolniczego jak i środków uprawy roślin. Zaprezentowane zostaną także nowoczesne maszyny rolnicze. Bogata oferta czeka na odwiedzających w Strefie Handlu – tam goście zaopatrzą się w miody, słodycze, sok malinowy, chałwę lnianą, rękodzieło i inne produkty. Dodatkowo na miejscu imprezy pojawi się wóz strażacki z wysięgnikiem, a tuż obok dostępne będzie lądowisko dla helikoptera.

Ramowy program Dożynek Gminny 2016 w Strzelcach:

14.30 – Msza święta dziękczynna w kościele pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach, uroczysty korowód dożynkowy na boisko sportowe

16.00 – Wystąpienie wójta gminy Marcinowice i zaproszonych gości, obrzęd dzielenia chlebem

16.30 – Część artystyczna, prezentacje sołectw

19.00 – Koncert zespołu „Mialno”

21.00-24.00 – Zabawa taneczna