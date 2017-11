Docenili najzdolniejszych muzyków

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich postanowiło docenić muzyczny talent dzieci z regionu. W ramach programu „Zostań Wirtuozem” przyznano stypendia najlepszym uczniom i absolwentom szkół muzycznych ze Świdnicy i Wałbrzycha. W sumie wręczono 10 nagród pieniężnych i jedną nagrodę specjalną. Patronat nad programem objęli Prezydent Świdnicy oraz Prezydent Wałbrzycha.

Wspieramy młode talenty

Stowarzyszenie przyznało jednorazowe stypendia w wysokości 1000 zł dla dziesięciu młodych i uzdolnionych muzyków. Środki na ten cel to dochód z Koncertu Bożonarodzeniowego zorganizowanego przez SPiKŚ przy wsparciu Jerzego Ignaczaka i Józefa Wiłkomirskiego, jaki odbył się w ubiegłym roku w Filharmonii Sudeckiej. Orkiestra zagrała wówczas pod dyrekcją Kacpra Biruli.

– Chcemy w ten sposób docenić ich pracę, wspomóc ich rozwój i zmotywować do dalszego wysiłku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że na drodze do sukcesu często pojawia się bariera finansowa, czy to na zakup niezbędnego instrumenty czy sfinansowanie wyjazdu na prestiżowy konkurs. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pomoże tym zdolnym młodym muzykom rozwijać się i w dalszym ciągu realizować swoje pasje. Nasze stowarzyszenie w taki sposób wspiera kulturę i sztukę – podkreślał Andrzej Panas, prezes SPIKS.

Najlepsi z najlepszych

Kapituła programu „Zostań Wirtuozem” wybrała nagrodzonych muzyków na podstawie ich ocen w szkołach muzycznych oraz występów na konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Wśród laureatów programu znalazło się sześciu muzyków ze Świdnicy i czterech z Wałbrzycha. Stypendia wręczono podczas uroczystej gali zorganizowanej w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej. Lista nagrodzonych prezentuje się następująco:

1. Katarzyna Wójcicka – gitara

2. Lilianna Kozłowska – fortepian

3. Antonina Wojciechowska – akordeon

4. Anna Sobaszek – fortepian

5. Kinga Półtorak – skrzypce

6. Inga Panfil – fortepian

7. Emilia Piksa – flet

8. Jakub Moneta – fortepian

9. Julia Skibiszewska – skrzypce

10. Aleksandra Pająk – fortepian



– Dzisiejsza uroczystość pokazuje przywiązanie członków stowarzyszenia do naszego regionu. Dziękuję im serdecznie za to wsparcie, jakie okazali utalentowanym muzykom ze Świdnicy i Wałbrzycha. Tego typu przedsięwzięcia dają nadzieję tym dzieciom i pokazują, że doskonalenie swoich umiejętności i ciężka praca się opłaca, że mogą liczyć na ludzi biznesu i ich wsparcie – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy

Posłanka Agnieszka Kołacz-Leszczyńska ufundowała nagrodę specjalną dla Jakuba Monety za działalność muzyczną na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w wydarzeniach muzycznych organizowanych na Dolnym Śląsku. Podsumowaniem uroczystej gali był koncert, na którym kolejno zaprezentował się każdy z wyróżnionych.

Mateusz Jadach

Biuro Prezydenta Miasta