Darmowe badania i konsultacje

O tym, że zdrowie jest najważniejszą wartością wiedzą wszyscy, a najlepszą formą dbania o nie jest profilaktyka. Dlatego przygotowaliśmy dla mieszkańców naszego powiatu bogatą ofertę badań profilaktycznych.

Do zaoferowania mamy takie badania jak:

oznaczanie poziomu cukru, ciśnienia i cholesterolu we krwi, spirometrię oraz pomiar stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Będziecie Państwo mogli skorzystać z badań ostrości wzroku, usg serca i tarczycy.

W dwóch busach będzie można skontrolować słuch oraz wykonać badanie densytometryczne w kierunku wczesnego wykrywania osteoporozy.

Czekać na Państwa będą również specjaliści: lekarz pediatra/neonatolog, internista, dermatolog i dietetyczka. Dlatego też serdecznie zapraszamy rodziców z niemowlętami i małymi dziećmi, osoby z zespołami bólowymi, osoby, u których pojawiły się niepokojące zmiany skórne do skorzystania z konsultacji. Zachęcamy młodzież do sprawdzenia swoich umiejętności na symulatorach alko i narkogoglach. W tym samym dniu będzie prowadzona zbiórka krwi, dlatego też już dziś zapraszamy honorowych krwiodawców do jej oddawania.

Wszystkie przygotowane dla Państwa badania i konsultacje są bezpłatne i odbędą się w dniu 26 sierpnia 2017 r. w Teatrze Miejskim w Świdnicy.

Serdecznie zapraszamy.

Realizatorzy badań: SP ZOZ w Świdnicy, NZOZ Ars Medica w Świdnicy, Audio Care, Natalia Szwed, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, PSSE w Świdnicy, NZOZ Dobra Med Świdnica, CUM „Eskulap” w Świdnicy.

Opracowanie:

Barbara Świętek

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwo Powiatowe w Świdnicy