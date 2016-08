Co grają w kinie? (REPERTUAR 26.08 – 01.09)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie Cinema3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 26 sierpnia do 1 września.

WYDARZENIA SPECJALNE:

MARATON GROZY–26.08.2016 , godzina 22:00

Cinema 3D w Świdnicy zaprasza wszystkich fanów kina grozy na nocny maraton filmowy. Na widzów o mocnych nerwach czekają „Blackburn” , „Dead Inside” oraz „The Houses October Built”.

Bilety do nabycia w kasach kina i na www.cinema3d.pl

PORANEK FAMILIJNY–27.08.2016 , godzina 10:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie w kinie dla najmłodszych widzów. Rozpoczniemy jak zawsze od gier i zabaw ze Szkołą Językową SMART, nie zabraknie konkursów z nagrodami a na koniec kolejne przygody „Bolka I Lolka” na dużym ekranie.

PREMIERY:

CZERWONY KAPITAN- Premiera 26.08.2016

Czechy/Polska/Słowacja; od 16 lat ; Thriller/Kryminał 115 min

Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele nierozwiązanych spraw kryminalnych, których sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce Krauza (Maciej Stuhr) – ambitnego, młodego detektywa z Wydziału Zabójstw, wpada jedna z nich. Na miejskim cmentarzu odnalezione zostają zwłoki z licznymi śladami tortur. Świadomi niebezpieczeństwa, Krauz wraz ze swoim partnerem, postanawiają rozwiązać zagadkę. Wszystkie tropy prowadzą do „Czerwonego Kapitana” – owianego złą sławą specjalisty od „ostatecznych” przesłuchań z czasów minionej władzy. Niewielu przeżyło spotkanie z nim. Z każdą minutą śledztwa wychodzi na jaw coraz więcej faktów, a podejrzenia padają na najwyższych decydentów policji i Kościoła

17:00 19:30 22:00

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w repertuarze.

TŁUMACZ- Premiera 26.08.2016

Polska/Włochy; od 16 lat ; Thriller/Dramat 90 min

Pamiętnik męża Anny. To właśnie ten przedmiot połączy trójkę bohaterów. Pamiętnik napisany jest po niemiecku. Anna będąca Włoszką nie jest w stanie go sama odczytać. Bliska przyjaciółka będąca jednocześnie wykładowczynią Andreja poleca jej jego pomoc w tłumaczeniu z niemieckiego na włoski. Andrei podejmuje się tego zadania. Pamiętnik okazuje się wyznaniem miłosnym tragicznie zmarłego męża. Kto jest jego adresatką. Piękna Anna? Inna kobieta? Andrei będący tłumaczem jako pierwszy odkrywa prawdę… Z każdym tłumaczonym słowem jego fascynacja Anną wzrasta. Oszałamia go jej piękno, dojrzałość, sposób pojmowania i odczuwania rzeczywistości. Andrei nie pozostaje jej obojętny. Młody, przystojny, błyskotliwy zajmuje coraz więcej miejsca w jej myślach. Pożądanie, wzajemna fascynacja, początkowa niedostępność to wszystko sprawia, że rodzi się pomiędzy nimi rodzaj zmysłowej, czasem kompulsywnej więzi. To tak jakby oboje przekroczyli bramy zakazanego ogrodu. Trafili do innej rzeczywistości, świata wzajemnych pragnień i rozkoszy. Wszystko ma jednak swoją cenę, a oni oboje przynależą do dwóch zupełnie różnych rzeczywistości… Na ile ta relacja to miłość, a na ile instynktowne pożądanie? Czy jedno może istnieć bez drugiego i który ze stanów jest pierwszy, czy ważniejszy? Ile można ofiarować namiętności? Na ile ta ofiara jest tego warta?

15:45 20:00 22:00

LEGION SAMOBÓJCÓW 3D

USA/Kanada; od 12 lat ; Akcja 130 min

Jak dobrze być złym… Zebrać drużynę złożoną z najbardziej niebezpiecznych pojmanych superprzestępców. Następnie przekazać im najpotężniejszą broń, jaką dysponuje rząd. Wreszcie wysłać ich na misję, której celem jest pokonanie tajemniczego, nieprzeniknionego bytu. Amanda Waller, oficer amerykańskiego wywiadu, doszła do wniosku, że do takiego zadania nada się jedynie zbieranina łotrów, którzy nie mają absolutnie nic do stracenia. Co zrobi Legion Samobójców, gdy jegoo członkowie zorientują się, że nie zostali wybrani dlatego, iż mają szansę wygrać, ale dlatego, że nikt nie będzie ich żałował, gdy poniosą klęskę? Czy dadzą z siebie wszystko, choćby mieli zginąć, czy będą walczyć o własne przetrwanie?

11:00

EPOKA LODOWCOWA: MOCNE UDERZENIE 2D/3D

USA; b/o ; Animacja/Komedia/Przygodowy 94 min

Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa”, które w polskich kinach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by przeżyć prawdziwie niezwykłą przygodę. Tym razem niepoprawny Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powoduje katastrofę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wielki meteor. Zanim dojdzie do „mocnego uderzenia”, Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród których są gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

3D 14:45

2D 11:00 17:45

REKINY WOJNY

USA; od 15 lat; Komedia/Akcja 114 min

Prawdziwa historia dwóch dwudziestoparolatków Davida Packouza i Efraima Diveroliego (Hill i Teller), mieszkających w Miami, którym udaje się wykorzystać mało znany projekt rządowy, pozwalający niewielkim firmom brać udział w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej armii. Panowie zaczynają skromnie, ale z czasem zgarniają mnóstwo pieniędzy, dzięki czemu żyją jak królowie. Duet wpada w tarapaty, kiedy zdobywa kontrakt o wartości 300 mln dolarów na uzbrojenie wojska stacjonującego w Afganistanie. Aby go zrealizować, przyjaciele muszą podjąć współpracę z typami spod „ciemnej gwiazdy”, którzy okazują się być przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych

13:30 19:15

JAK ZOSTAĆ KOTEM

Chiny/Francja; od 10 lat; Komedia 90 min

Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia, w wyniku zaskakującego wypadku, zostaje uwięziony… w ciele domowego kota, należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność powiedzenia mówiącego, że… koty mają dziewięć żyć.

9:15 13:15 17:15

BEN-HUR 3D

USA; od 10 lat; Historyczny 101 min

Bogaty kupiec Juda Ben-Hur żyje w Jerozolimie na początku pierwszego stulecia, w czasach wielkiego niepokoju. Do miasta powraca jego brat Messala, aby stanąć na czele legionów rzymskich i rozprawić się z buntownikami zyskującymi coraz szersze wpływy. Ben-Hur odmawia bratu pomocy w zdławieniu powstania. Oskarżony o zdradę, zostaje skazany na lata ciężkich, niewolniczych prac. Przy życiu trzyma go jedynie myśl

12:00 18:00 20:45

SAUSAGE PARTY

USA; od 18 lat; Animowany/Komedia 83 min

Historia Franka, parówki, która odkrywa prawdę o sobie – o tym, kim jest i jaka jest jej rola. Po upadku z koszyka na zakupy, tytułowa parówka wraz z innymi przyjaciółmi z supermarketu odbywa wielką podróż przez sklep, podróż, która pozwala im odkryć prawdę o sobie.

15:15 21:30

BARBIE: GWIEZDNA PRZYGODA

USA; b/o ; Animowany/Przygodowy 79 min

Piękna Barbie tym razem w roli kosmicznej księżniczki latającej w kosmosie na magicznej deskorolce. W podróży przez przestworza towarzyszy jej ukochane zwierzątko, oddany, wierny przyjaciel Pupcorn. Pewnego dnia zmienia się wszystko. Migoczące na niebie gwiazdy przygasają i spowalniają swój podniebny taniec. Ale uratowanie kosmosu to zadanie idealne dla pięknej księżniczki Barbie. Na tajemniczej planecie dołącza do grupy ratującej gwiazdy. Poznaje tam wielu nowych, wspaniałych przyjaciół, którzy wspólnie próbują ocalić galaktykę. Wkrótce Barbie odkrywa w sobie niezwykłą siłę – wie, że jeśli tylko będzie słuchać swego serca, z pomocą przyjaciół, może stanąć na czele wszechświata…

9:15 13:45

MÓJ PRZYJACIEL SMOK 2D/3D

USA; od 7 lat; Familijny/Przygodowy 103 min

Pan Meacham, miejscowy rzeźbiarz, od lat bawi miejscową dzieciarnię opowieściami o złowrogim smoku zamieszkującym lasy zachodniego wybrzeża Ameryki. Jego córka Grace, która jest leśnikiem, uważa je za najzwyklejsze bajki… dopóki nie poznaje małego Pete’a. Ten tajemniczy dziesięciolatek twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smokiem o imieniu Elliott. I z tego co mówi chłopiec, jego niezwykły towarzysz przypomina smoka z opowiadań pana Meachama. Grace postanawia dowiedzieć się skąd wziął się Pete, gdzie jest jego dom i jaka jest prawda o smoku.

3D 9:45

2D 11:15 15:30

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

– mailowo osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57 .

Serdecznie zapraszamy!

