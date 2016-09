Co grają w kinie? (REPERTUAR 02.09 – 08.09)

Sprawdź jakie filmy można obejrzeć w kinie Cinema3D w Galerii Świdnickiej. Prezentujemy repertuar od dzisiaj, 2 do 8 września.

PREMIERY:

SMOLEŃSK – Przedsprzedaż biletów na pokazy premierowe

Polska; od 12 lat ; Dramat 125 min

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot Tupolew 154 z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 osobami – członkami oficjalnej delegacji zmierzającej do Katynia – ulega katastrofie w Smoleńsku. Wszyscy pasażerowie giną na miejscu. Tragedia wywołuje ogromne poruszenie w Polsce i na świecie. Nina (Beata Fido) – dziennikarka pracująca dla dużej, komercyjnej stacji telewizyjnej – próbuje dowiedzieć się, jakie były powody katastrofy. Tropy prowadzą między innymi do dramatycznej wyprawy Lecha Kaczyńskiego do ogarniętej wojną Gruzji, której celem było powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z każdą kolejną godziną dziennikarskiego śledztwa Nina przekonuje się, że prawda jest o wiele bardziej złożona, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać…

DESTRUKCJA- Premiera 2.09.2016

USA; od 12 lat ; Dramat/Komedia 101 min

Bankier nie potrafi pogodzić się ze śmiercią żony. Przypadkowo spotyka pewną kobietę…

16:00 19:30 21:45

AŻ DO PIEKŁA- Premiera 2.09.2016

USA; od 16 lat ; Kryminał/Dramat 102 min

Dwaj bracia – Toby (Chris Pine) – zdesperowany ojciec, szukający lepszego życia dla syna oraz Tanner (Ben Foster), były skazaniec z wybuchowym charakterem, postanawiają okraść oddział banku, który skonfiskował ich zadłużoną, rodzinną ziemię. Napad udaje się, jednak sprawy szybko wymykają się spod kontroli. W pościg za braćmi wyrusza Marcus (Jeff Bridges), nieustępliwy Strażnik Teksasu, szukający ostatnich chwil sławy przed przejściem na emeryturę. Mimo policyjnej obławy, Toby i Tanner, skuszeni wizją szybkiego zysku, decydują się na kolejny wielki skok. Konfrontacja braci z zawziętym stróżem prawa wydaje się nieunikniona.

18:45 21:00

PAN IDEALNY- Premiera 2.09.2016

USA; od 12 lat ; Komedia romantyczna/Akcja 90 min

Ona nie ma ręki do gotowania i szczęścia do facetów. Kiedy wreszcie poznaje swojego Pana Idealnego okazuje się, że jest płatnym mordercą. Zanim będą żyli długo i szczęśliwie muszą sprawdzić się w akcji – w myśl zasady żyj i pozwól umrzeć innym. Skuteczni jak Pan i Pani Smith, niedoścignieni jak Bonnie i Clyde, zwariowani jak Pumpkin i Honey Bunny.

15:15 19:15

KOSMICZNA JAZDA. HAU HAU MAMY PROBLEM- Premiera 2.09.2016

Rosja/USA; b/o ; Animowany/Przygodowy 90 min

9:15 11:15 14:00 17:15

CZERWONY KAPITAN

Czechy/Polska/Słowacja; od 16 lat ; Thriller/Kryminał 115 min

Kosmiczna jazda dopiero przed wami! Małgorzata Kożuchowska i Agnieszka Dygant jako nierozłączne – Biała i Strzała, sprawią, że odlecicie ze śmiechu. Tym razem czeka je misja niemożliwa, odnalezienia znikających z Ziemi przeróżnych przedmiotów. Po co kosmitom Statua Wolności, samochody, wesołe miasteczko i budka telefoniczna? I dlaczego banda sierściuchów, którymi dowodzi wielki kocur, chce się pozbyć Lucka – syna Białej, wysyłając go dosłownie na Księżyc? Tylu przygód, w jednym filmie już dawno nie było! Małpa za sterami amerykańskiej misji kosmicznej, która myśli tylko o tym, żeby zrobić dobre selfie, gwarantuje świetną zabawę. Sprytny szczur Lenny szybko zwietrzy okazję na międzynarodową karierę, a dzielne psy przekonają się, że ufoludki też mają uczucia i bardzo tęsknią za swoim domem. Jak skończy się największa kosmiczna misja w dziejach Świata? Przekonacie się już 2 września w kinach!

14:15 19:15

TŁUMACZ

Polska/Włochy; od 16 lat ; Thriller/Dramat 90 min

Pamiętnik męża Anny. To właśnie ten przedmiot połączy trójkę bohaterów. Pamiętnik napisany jest po niemiecku. Anna będąca Włoszką nie jest w stanie go sama odczytać. Bliska przyjaciółka będąca jednocześnie wykładowczynią Andreja poleca jej jego pomoc w tłumaczeniu z niemieckiego na włoski. Andrei podejmuje się tego zadania. Pamiętnik okazuje się wyznaniem miłosnym tragicznie zmarłego męża. Kto jest jego adresatką. Piękna Anna? Inna kobieta? Andrei będący tłumaczem jako pierwszy odkrywa prawdę… Z każdym tłumaczonym słowem jego fascynacja Anną wzrasta. Oszałamia go jej piękno, dojrzałość, sposób pojmowania i odczuwania rzeczywistości. Andrei nie pozostaje jej obojętny. Młody, przystojny, błyskotliwy zajmuje coraz więcej miejsca w jej myślach. Pożądanie, wzajemna fascynacja, początkowa niedostępność to wszystko sprawia, że rodzi się pomiędzy nimi rodzaj zmysłowej, czasem kompulsywnej więzi. To tak jakby oboje przekroczyli bramy zakazanego ogrodu. Trafili do innej rzeczywistości, świata wzajemnych pragnień i rozkoszy. Wszystko ma jednak swoją cenę, a oni oboje przynależą do dwóch zupełnie różnych rzeczywistości… Na ile ta relacja to miłość, a na ile instynktowne pożądanie? Czy jedno może istnieć bez drugiego i który ze stanów jest pierwszy, czy ważniejszy? Ile można ofiarować namiętności? Na ile ta ofiara jest tego warta?

13:15

EPOKA LODOWCOWA: MOCNE UDERZENIE 2D/3D

USA; b/o ; Animacja/Komedia/Przygodowy 94 min

Bohaterowie czterech filmów z serii „Epoka lodowcowa”, które w polskich kinach obejrzało ponad 6 milionów widzów, powracają, by przeżyć prawdziwie niezwykłą przygodę. Tym razem niepoprawny Wiewiór w pogoni za upragnionym orzeszkiem wystrzelony zostaje… w kosmos, gdzie niechcący powoduje katastrofę, w wyniku której w kierunku Ziemi zmierza wielki meteor. Zanim dojdzie do „mocnego uderzenia”, Maniek, Diego i Sid muszą stawić czoło niezwykłym zjawiskom, wśród których są gigantyczne fale, wyładowania elektryczne i inne fenomeny natury.

3D 9:45 15:00

2D 17:15

REKINY WOJNY

USA; od 15 lat; Komedia/Akcja 114 min

Prawdziwa historia dwóch dwudziestoparolatków Davida Packouza i Efraima Diveroliego (Hill i Teller), mieszkających w Miami, którym udaje się wykorzystać mało znany projekt rządowy, pozwalający niewielkim firmom brać udział w przetargach na kontrakty dla amerykańskiej armii. Panowie zaczynają skromnie, ale z czasem zgarniają mnóstwo pieniędzy, dzięki czemu żyją jak królowie. Duet wpada w tarapaty, kiedy zdobywa kontrakt o wartości 300 mln dolarów na uzbrojenie wojska stacjonującego w Afganistanie. Aby go zrealizować, przyjaciele muszą podjąć współpracę z typami spod „ciemnej gwiazdy”, którzy okazują się być przedstawicielami rządu Stanów Zjednoczonych

21:15

JAK ZOSTAĆ KOTEM

Chiny/Francja; od 10 lat; Komedia 90 min

Uzależniony od pracy biznesmen prowadzi bardzo stresujące życie. Pewnego dnia, w wyniku zaskakującego wypadku, zostaje uwięziony… w ciele domowego kota, należącego do jego własnej rodziny. Niezwykła przemiana doprowadzi do serii zdumiewających wydarzeń, a bohater na własnej skórze sprawdzi trafność powiedzenia mówiącego, że… koty mają dziewięć żyć.

12:00 16:45

BEN-HUR 3D

USA; od 10 lat; Historyczny 101 min

Bogaty kupiec Juda Ben-Hur żyje w Jerozolimie na początku pierwszego stulecia, w czasach wielkiego niepokoju. Do miasta powraca jego brat Messala, aby stanąć na czele legionów rzymskich i rozprawić się z buntownikami zyskującymi coraz szersze wpływy. Ben-Hur odmawia bratu pomocy w zdławieniu powstania. Oskarżony o zdradę, zostaje skazany na lata ciężkich, niewolniczych prac. Przy życiu trzyma go jedynie myśl

12:15 20:45

BARBIE: GWIEZDNA PRZYGODA

USA; b/o ; Animowany/Przygodowy 79 min

Piękna Barbie tym razem w roli kosmicznej księżniczki latającej w kosmosie na magicznej deskorolce. W podróży przez przestworza towarzyszy jej ukochane zwierzątko, oddany, wierny przyjaciel Pupcorn. Pewnego dnia zmienia się wszystko. Migoczące na niebie gwiazdy przygasają i spowalniają swój podniebny taniec. Ale uratowanie kosmosu to zadanie idealne dla pięknej księżniczki Barbie. Na tajemniczej planecie dołącza do grupy ratującej gwiazdy. Poznaje tam wielu nowych, wspaniałych przyjaciół, którzy wspólnie próbują ocalić galaktykę. Wkrótce Barbie odkrywa w sobie niezwykłą siłę – wie, że jeśli tylko będzie słuchać swego serca, z pomocą przyjaciół, może stanąć na czele wszechświata…

10:00

MÓJ PRZYJACIEL SMOK 2D/3D dubbing

USA; od 7 lat; Familijny/Przygodowy 103 min

Pan Meacham, miejscowy rzeźbiarz, od lat bawi miejscową dzieciarnię opowieściami o złowrogim smoku zamieszkującym lasy zachodniego wybrzeża Ameryki. Jego córka Grace, która jest leśnikiem, uważa je za najzwyklejsze bajki… dopóki nie poznaje małego Pete’a. Ten tajemniczy dziesięciolatek twierdzi, że mieszka w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym smokiem o imieniu Elliott. I z tego co mówi chłopiec, jego niezwykły towarzysz przypomina smoka z opowiadań pana Meachama. Grace postanawia dowiedzieć się skąd wziął się Pete, gdzie jest jego dom i jaka jest prawda o smoku.

3D 10:00

2D 11:45

VOUCHERY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, instytucji i osób prywatnych, kino CINEMA 3D w Świdnicy przygotowało atrakcyjną ofertę voucherów – biletów otwartych z długim terminem ważności, obowiązujących we wszystkie dni tygodnia na dowolny seans z repertuaru kina, w wersji 2D lub 3D.

Voucher to idealny pomysł na:

* prezenty dla bliskich osób, gwarantujący wspólnie spędzony czas z filmem za rozsądną cenę,

* wykorzystanie środków z funduszu socjalnego,

* atrakcyjną formę motywacji pracowników,

* upominek dla kontrahentów i klientów Państwa firmy.

Szczegółowe informacje na temat zakupu:

firmy i instytucje – mailowo bartoszzacharski@cinema3d.pl lub pod numerem telefonu 728 595 209

osoby indywidualne – w kasie kina, pod numerem telefonu 74 639 90 57.

Serdecznie zapraszamy!

