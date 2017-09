Ciężarówka wypchana darami

Ostatnie nawałnice zniszczyły setki domów, infrastrukturę i całe połacie lasów na Pomorzu. Świdnica w geście solidarności przyłączyła się do pomocy poszkodowanym. Od wtorku, 22 sierpnia trwała zbiórka najbardziej potrzebnych rzeczy dla mieszkańców Czerska. W poniedziałek, 11 września wyruszył transport z darami, które dostarczy na miejsce firma P.P.H. ABART EXPORT-IMPORT Artur Budziszyn.

Przedsiębiorstwo Electrolux przekazało 5 wolnostojących kuchenek, firma Colgate-Palmolive – 3426 sztuk pasty do zębów. Ze sprzętu magazynowego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Świdnicy przekazano m. in.: plandeki, rękawice budowlane, płaszcze przeciwdeszczowe i śpiwory. Do pomocy włączyło się także Starostwo Powiatowe w Świdnicy przeznaczając na pomoc dla Czerska rzeczy składowane w miejskim magazynie, czyli m.in.: dwie pralki automatyczne, dwa żelazka, kuchenkę elektryczną, chłodziarkę, odkurzacz, łóżka polowe, kołdry, poduszki, koce, ręczniki. Hojni okazali się również świdniczanie. W dwudziestu sześciu wielkich kartonach znalazło się mnóstwo rzeczy, wśród nich najwięcej było oleju spożywczego, makaronów, cukru, ryżu, konserw, herbaty, kawy. Spakowano także środki czystości i artykuły higieniczne, czyli m.in.: mydła, proszki do prania, płyny do naczyń, płyny do szyb, worki na śmieci, ściereczki oraz kosmetyki. Nie zapomniano także o przyborach szkolnych, czyli m.in. o kredkach, farbach, mazakach, plastelinie, zeszytach, blokach i książkach dla dzieci.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję pomocy – mieszkańcom, którzy przynosili dary, świdnickim firmom, wolontariuszom z PCK, harcerzom. 20 lat temu dotknęła nas powódź stulecia. Pomoc dla Świdnicy płynęła z całej Polski i od naszych partnerów zza granicy. Dziś mogliśmy choć w jakiejś części odwdzięczyć się za tę pomoc – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Na sierpniowej sesji radni miejscy podjęli również uchwałę w sprawie finansowego wsparcia w wysokości 30 tysięcy złotych na odbudowę infrastruktury w Czersku. Pieniądze zostały już przelane na konto gminy.