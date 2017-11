Ciepłownia otwarta na mieszkańców

Już w najbliższą sobotę, 21 października mieszkańcy Świdnicy będą mieli niebywałą okazję zwiedzić na co dzień niedostępne dla nich obiekty, związane z produkcją ciepła. Wydarzenie jest współorganizowane przez miasto Świdnica i Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Mądrze ogrzewaMY w Świdnicy”.

W Polsce w gospodarstwach domowych rocznie spalanych jest 10 mln ton węgla. Niestety, sprawność indywidualnych systemów ogrzewania wynosi ok. 65%, co oznacza, że ok. 4 mln ton surowca jest marnotrawione. Dodatkowo do atmosfery uwalnianych jest ponad 100 tys. ton pyłów. Inaczej jest w przypadku ciepłowni i elektrociepłowni, gdzie sprawność wytwarzania i przesyłu ciepła systemowego do odbiorców w wysokości 74,5%, a emisja pyłów wynosi zaledwie 10 tys. ton.

– W związku z tym, że ciepło systemowe jest najbardziej proekologicznym źródłem ciepła i sposobem na walkę z niską emisją w Świdnicy, w ramach realizowanej przez miasto kampanii edukacyjnej, chcemy przekonać mieszkańców do korzystania z tego źródła ciepła i pokazać im korzyści wynikające ze zmiany systemu ogrzewania – powiedziała Urszula Urbaniak z Referatu Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego we Świdnicy, organizatora kampanii „Mądrze ogrzewaMY w Świdnicy”.

Ciepłownię będzie można zwiedzać w sobotę, 21 października od godz. 10.00 do godz. 14.00.

– Naszym gościom pokażemy tego dnia pełen cykl produkcji ciepła systemowego od składu węglowego po zmodernizowane kilkanaście miesięcy temu filtry i nowoczesne centrum dowodzenia ciepłownią. Chcemy obalić kilka stereotypów związanych z ogrzewaniem mieszkań i wody oraz wskazać jak wielką wagę przywiązujemy do produkcji bezpiecznego i ekologicznego ciepła – powiedział Rafał Bronowicki, wiceprezes zarządu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy, partner akcji.

Oprócz zwiedzania ciepłowni będzie można wziąć udział w warsztatach kreatywnego wykorzystania odpadów, podczas których będzie można zrobić breloczek z korka, portfel z kartonika po mleku, świecznik ze starego słoika, a także bransoletkę ze starej koszulki. Ponadto przygotowany będzie konkurs z użyciem barwnego koła fortuny, a w zamian za poprawną odpowiedź będzie można otrzymać ekologiczny upominek.

Mądrze ogrzewajmy w Świdnicy. Dbajmy o powietrze w naszym mieście!