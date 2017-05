Cezary Żak w Świdnicy

Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach projektu Alchemia teatralna serdecznie zaprasza na spotkanie z aktorem – Cezarym Żakiem.

Cezary Żak (ur. 22 sierpnia 1961 w Brzegu Dolnym) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, reżyser teatralny. Związany z warszawskimi Teatrami Fundacji Krystyny Jandy Polonia i Och-Teatrem. W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim wrocławskiej filii PWST w Krakowie. W teatrze zadebiutował 15 marca 1986 rolą Działacza społecznego w sztuce Panna Tutli Putli Stanisława Ignacego Witkiewicza wystawianej przez Wrocławski Teatr Współczesny. W 1993 roku otrzymał nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Teatru we Wrocławiu dla młodego aktora. W 1994 roku otrzymał kolejną nagrodę (wyróżnienie za Kontrabasis tę w reż. Susskinda i Trofeum od Prezydenta Torunia na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu).

W latach 1985-1986 oraz 1990-1995 występował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, w latach 1995-1996 w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze. Od 1997 do 2006 roku aktor Teatru Powszechnego w Warszawie. W latach dziewięćdziesiątych był gospodarzem teleturnieju As, dama, walet emitowanego na antenie Polsatu.

Zasłynął za sprawą popularnego sitcomu Miodowe lata (1998-2003), w którym wcielał się w postać egoistycznego i bardzo pomysłowego Karola Krawczyka. Rolę tę powtórzył później w spin-offie serialu, Całkiem nowe lata miodowe (2004). W 2006 roku dołączył do obsady serialu Ranczo. W latach 2010-2011 grał także główną rolę w serialu Ludzie Chudego. W swoich filmach był wielokrotnie obsadzany, na zasadzie przeciwieństwa postaci, w duecie aktorskim z Arturem Barcisiem. W 2017 roku został jurorem w programie The Brain. Genialny Umysł w telewizji Polsat.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 maja o godzinie 11.00 w sali teatralnej ŚOK w Świdnicy. Rozmowę poprowadzą Mariola Mackiewicz i Karolina Socha. Wstęp wolny.