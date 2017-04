Bezpłatne warsztaty dla kobiet

W najbliższą sobotę, 22 kwietnia o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbędzie się spotkanie autorskie i warsztaty dla kobiet prowadzone przez Elżbietę Krzyżaniak- Smolińską.

Elżbieta Krzyżaniak- Smolińska to autorka wielu medytacji i warsztatów, przewodnik duchowy, nauczycielka jogi. Nazwana Żelazną Kobietą, gdyż pokonała własne słabości zdobywając najwyższy szczyt Europy Mont Blanc, przepłynęła wpław Wisłę, Odrę i Wartę, została wpisana do Księgi Guinnessa, pokonała 1000 mężczyzn w najcięższych zawodach survivalowych w Polsce „Selekcja.”

Jej biograficzna książka „ W cudzych butach” odmieniła już życie wielu czytelników. Pokazuje jak dotrzeć do samego siebie, wskazuje kierunki, uczy radzenia sobie z przeciwnościami życia . To lekcja wybaczania, która daje siły i energię – mówi Magdalena Rumiancew Wróblewska, organizatorka tego wydarzenia.

Warsztaty polegają na zrozumieniu, doświadczeniu i scaleniu wszystkich poziomów naszego istnienia: CIAŁA, ODDECHU, UMYSŁU, INTELEKTU, PAMIĘCI, EGO, WYŻSZEGO JA.

To spotkanie to nie tylko interaktywny wykład, to też wspaniałe doznania emocjonalne dające autentyczny wyraz tego jak proste narzędzia mogą wpłynąć na rejestrowanie otaczających każdego z nas życiowych doświadczeń. Uczestniczki przede wszystkim biorą aktywnie udział w wielu procesach, w których doświadczają wspomnianych obszarów naszej egzystencji, co doprowadza do spotkania z esencją naszej istoty. Ponadto na spotkaniu dotykamy i żywo doświadczamy głównych źródeł energii, co relatywnie ma wpływ na jakość życia każdego z nas.

Spotkanie to przynosi dary w postaci nowego wymiaru miłości do siebie, odkrycia wewnętrznej siły, obudzenia potencjału i mocy kreatywności, wybaczenia, uwolnienia przeszłości i blokad, obudzenia potencjału i mocy kreatywności, wyostrzenia zmysłów, uwolnienia programów. Nowa świadomość siebie oraz nowe postrzeganie buduje zdrowe relacje z samym sobą, bliskimi i światem.

Uczestnicy dostają całą gamę narzędzi:

do pracy z ciałem (techniki budzące siły witalne, uwalniające nagromadzone napięcia i blokady)

do pracy z oddechem (podstawowe techniki oddechowo-relaksacyjne )

do pracy z emocjami (lęk, stres, stany depresyjne)

do pracy z samym sobą (techniki medytacyjne)

