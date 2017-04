Balonowe święto w Krzyżowej (PROGRAM)

Światowa czołówka zawodników, pokazy i loty balonem, gry i zabawy dla dzieci, konkursy, a na deser koncert Izabeli Trojanowskiej. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają w ramach trzeciej edycji balonowego festiwalu. Niezwykłe wydarzenie rozpoczyna się dzisiaj, 30 kwietnia w południe się w sobotę i potrwa aż do wtorku. Wstęp na balonową fiestę jest wolny! Nie może Was tam zabraknąć!

Zawodnicy, kibice z całego świata i mieszkańcy okolicznych powiatów przyjdą do Krzyżowej zapoznać się ze sportem balonowym, zawodnikami, zobaczyć balony i wziąć udział w niesamowitym wydarzeniu.

III Balloon Festival Krzyżowa 2017 startuje 30 kwietnia, a kończy się 2 maja.