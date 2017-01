Awaria w ciepłowni

Trwa awaria w miejskiej ciepłowni. Mieszkańcy mają zimne kaloryfery. – Po wznowieniu podawania ciepła na Osiedle Młodych okazało się, że nasze systemy kontrolno-pomiarowe pokazują nieprawidłowy parametr ciśnienia w sieci. Oznacza to najprawdopodobniej wyciek z ciepłociągu lub awarię elektroniki – tłumaczy Witold Tomkiewicz, rzecznik prasowy MZEC-u.

– W tej chwili trwa sprawdzanie sieci celem lokalizacji ewentualnego uszkodzenia. Polega to na odcinaniu kolejnych odcinków ciepłociągu idąc zgodnie z jego biegiem od ciepłowni na Zawiszowie i sprawdzaniu ciśnienia w zamkniętym odcinku. Jest to działanie rutynowe, czasochłonne, ale jedyne do zastosowania w takim przypadku. Jak do tej pory ustalono, że ciepłociąg jest sprawny na odcinku Ciepłownia – okolice Technikum Mechanicznego. Niezwłocznie po ustaleniu miejsca i przyczyny awarii nasze ekipy przystąpią do naprawy, której efektem będzie przywrócenie zasilania w ciepło Osiedla Młodych. Proszę śledzić na bieżąco profil spółki na FB – tam najszybciej będą ukazywać się informacje – tłumaczy Witold Tomkiewicz.