Zwiedzaj za darmo

DATA GODZINA PROGRAM MIEJSCE WYDARZENIA ORGANIZATOR

1. 09.09.2017

(SOBOTA) 9:00, 11:00, Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokaz wypieku chleba i podpłomyków tradycyjnymi metodami w piecu chlebowym oraz degustacja. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl

2. 09.09.2017

(SOBOTA) 13:00, 15:00, 17:00 Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokazy ginących zawodów – garncarstwo i kowalstwo, pokaz pracy kuźni, pokaz toczenia na kole garncarskim oraz wykonywanie prac przez uczestników. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl

3. 09.09.2017

(SOBOTA) 12:00 Huta Idy i Marii koło Żarowa. Krajobraz dziedzictwa. Prelekcja na temat założonej w latach 40-tych XIX w. przez Carla Friedricha von Kulmiza osady przemysłowej Huta Idy i Marii (Ida- und Marienhütte). Jej powstanie miało bezpośredni związek z odkryciem pokładów węgla brunatnego i kaolinu podczas pozyskiwaniu piasku niezbędnego do budowy w latach 1842-1843 linii kolejowej Wrocław – Świebodzice. Rezultatem odkrycia było powstanie kilku znaczących zakładów przemysłowych, z których jeden funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Na terenie Huty Idy i Marii wybudowano w latach 50-tych XIX w. monumentalny zamek nawiązujący architekturą do neogotyckich, romantycznych zamków angielskich. W latach 60-tych XIX w. powstał imponujący park z drzewostanem składającym się z kilkudziesięciu gatunków drzew, także okazowych i aklimatyzowanych. BEZ REZERWACJI. Muzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37

58-100 Świdnica Muzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37

58-100 Świdnica

tel. 74/852-12-91

e-mail: muzeum_biblioteka@poczta.onet.pl

4. 09.09.2017

(SOBOTA) 14:00 Wykład pt. „Klucz do Śląska – dzieje oblężeń twierdzy świdnickiej w XVIII wieku” w wykonaniu świdnickiego historyka Pana Sobiesława Nowotnego. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie historia twierdzy świdnickiej od powstania poprzez 4 oblężenia aż do jej likwidacji. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna archiwalnych materiałów i ilustracji. BEZ REZERWACJI. Muzeum Dawnego Kupiectwa

Rynek 37

58-100 Świdnica Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

5. 09.09.2017

(SOBOTA) 10:00 – 11:00 Ogrody wokół katedry. Rzeźby, epitafia i architektura katedry od strony południowej. Zbiórka na placu przed katedrą o godz. 10:00. BEZ REZERWACJI. Katedra pw. Św. Stanisława i Wacława

pl. Jana Pawła II 2

58-100 Świdnica Parafia Katedralna pw. św. Stanisława i Wacława

pl. Jana Pawła II 2

58-100 Świdnica

tel. 697-622-607

e-mail: pp@diecezja.swidnica.pl

6. 09.09.2017

(SOBOTA) 10:00 – 17:00 Prezentacje historyczno–edukacyjne oraz rekonstrukcja bitwy. O godzinie 11:00 spod Kolumny św. Trójcy w Rynku wyruszy spacer z przewodnikiem przebranym w strój z epoki, który poprowadzi grupę śladami dawnej twierdzy świdnickiej. Uczestnicy spaceru przejdą z Rynku na teren obozu wojskowego, który ulokowany będzie przy Fleszy Nowomłyńskiej. Następnie grupy rekonstrukcyjne przemaszerują przez miasto na Rynek gdzie o godzinie 13:00 odbędzie się musztra paradna wraz z salwą honorową. Po zakończonej prezentacji o godzinie 14:00 rozpocznie się w Muzeum Dawnego Kupiectwa wykład pt. „Klucz do Śląska – dzieje oblężeń twierdzy świdnickiej w XVIII wieku.” w wykonaniu świdnickiego historyka Sobiesława Nowotnego. Inscenizacja bitwy zaprezentowana zostanie o godz. 16.00 na Fleszy Nowomłyńskiej, przy alei Brzozowej. W pokazach uczestniczyć będą regimenty z Polski i Czech. Dodatkowo od godziny 10:00 do 13:00 odbywać się będzie sprzątanie pozostałości twierdzy na które także zapraszamy wszystkich chętnych. Uczestnicy akcji sprzątania otrzymają niezbędny sprzęt oraz drobny poczęstunek. BEZ REZERWACJI Flesza Nowomłyńska okolice al. Brzozowej i ul. Śląskiej, 58-100 Świdnica Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

7. 09.09.2017

(SOBOTA) 10:00 – 20:00 „Oko w oko z Hermesem, czyli panoramy Świdnicy i Księstwa Świdnicko-Jaworskiego z wieży ratuszowej” Zapraszamy do wizyty na odbudowanej w 2012 roku świdnickiej wieży ratuszowej. Z jej tarasów widokowych oglądać można wspaniałe panoramy miasta oraz okolic, w które wpisują się malownicze górskie łańcuchy Gór Sowich, Wałbrzyskich, Kamiennych oraz Karkonoszy. Element niezwykłego krajobrazu, który turyści chętnie uwieczniają na fotografii stanowią również Ślęża, strzegomskie kamieniołomy czy wrocławski SkyTower. Oglądając miasto z tego poziomu można stanąć oko w oko z Hermesem, bogiem, który przypomina o kupieckiej potędze miasta, a także jego niezwykłymi zabytkami – wpisaną na Listę Pomników Historii i górującą nad miastem Katedrą Świdnicką z najwyższą na Śląsku wieżą, zabytkową wieżą ciśnień, bogate świdnickie kamienice, budynek sądu i aresztu z czasów pruskich, z charakterystyczną elewacją z czerwonej cegły, świdnickie parki utworzone na byłych terenach Twierdzy Świdnickiej i wiele innych ciekawych miejsc stanowiących krajobraz miasta. Wieża ratuszowa, którą odbudowano w 2012 roku, runęła 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16. Powodem jej katastrofy był nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Odbudowana wieża ratuszowa wznosi się na wysokość 57,63m, dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda), posiada salę konferencyjną oraz wykorzystywana jest jako przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wystaw. BEZ REZERWACJI. Wieża Ratuszowa ul. Wewnetrzna 4 (Rynek) 58-100 Świdnica tel. 730 796 626 e-mail: wieza@ks-j.pl Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

8. 10.09.2017

(NIEDZIELA) 9:00, 11:00, Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokaz wypieku chleba i podpłomyków tradycyjnymi metodami w piecu chlebowym oraz degustacja. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl

9. 10.09.2017

(NIEDZIELA) 13:00, 15:00, 17:00 Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokazy ginących zawodów – garncarstwo i kowalstwo, pokaz pracy kuźni, pokaz toczenia na kole garncarskim oraz wykonywanie prac przez uczestników. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl

10. 09.09.2017

(NIEDZIELA) 10:00 – 20:00 „Oko w oko z Hermesem, czyli panoramy Świdnicy i Księstwa Świdnicko-Jaworskiego z wieży ratuszowej” Zapraszamy do wizyty na odbudowanej w 2012 roku świdnickiej wieży ratuszowej. Z jej tarasów widokowych oglądać można wspaniałe panoramy miasta oraz okolic, w które wpisują się malownicze górskie łańcuchy Gór Sowich, Wałbrzyskich, Kamiennych oraz Karkonoszy. Element niezwykłego krajobrazu, który turyści chętnie uwieczniają na fotografii stanowią również Ślęża, strzegomskie kamieniołomy czy wrocławski SkyTower. Oglądając miasto z tego poziomu można stanąć oko w oko z Hermesem, bogiem, który przypomina o kupieckiej potędze miasta, a także jego niezwykłymi zabytkami – wpisaną na Listę Pomników Historii i górującą nad miastem Katedrą Świdnicką z najwyższą na Śląsku wieżą, zabytkową wieżą ciśnień, bogate świdnickie kamienice, budynek sądu i aresztu z czasów pruskich, z charakterystyczną elewacją z czerwonej cegły, świdnickie parki utworzone na byłych terenach Twierdzy Świdnickiej i wiele innych ciekawych miejsc stanowiących krajobraz miasta. Wieża ratuszowa, którą odbudowano w 2012 roku, runęła 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16. Powodem jej katastrofy był nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Odbudowana wieża ratuszowa wznosi się na wysokość 57,63m, dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda), posiada salę konferencyjną oraz wykorzystywana jest jako przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wystaw. BEZ REZERWACJI. Wieża Ratuszowa ul. Wewnetrzna 4 (Rynek) 58-100 Świdnica tel. 730 796 626 e-mail: wieza@ks-j.pl Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

11. 16.09.2017

(SOBOTA) 10:00 – 20:00 „Oko w oko z Hermesem, czyli panoramy Świdnicy i Księstwa Świdnicko-Jaworskiego z wieży ratuszowej” Zapraszamy do wizyty na odbudowanej w 2012 roku świdnickiej wieży ratuszowej. Z jej tarasów widokowych oglądać można wspaniałe panoramy miasta oraz okolic, w które wpisują się malownicze górskie łańcuchy Gór Sowich, Wałbrzyskich, Kamiennych oraz Karkonoszy. Element niezwykłego krajobrazu, który turyści chętnie uwieczniają na fotografii stanowią również Ślęża, strzegomskie kamieniołomy czy wrocławski SkyTower. Oglądając miasto z tego poziomu można stanąć oko w oko z Hermesem, bogiem, który przypomina o kupieckiej potędze miasta, a także jego niezwykłymi zabytkami – wpisaną na Listę Pomników Historii i górującą nad miastem Katedrą Świdnicką z najwyższą na Śląsku wieżą, zabytkową wieżą ciśnień, bogate świdnickie kamienice, budynek sądu i aresztu z czasów pruskich, z charakterystyczną elewacją z czerwonej cegły, świdnickie parki utworzone na byłych terenach Twierdzy Świdnickiej i wiele innych ciekawych miejsc stanowiących krajobraz miasta. Wieża ratuszowa, którą odbudowano w 2012 roku, runęła 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16. Powodem jej katastrofy był nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Odbudowana wieża ratuszowa wznosi się na wysokość 57,63m, dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda), posiada salę konferencyjną oraz wykorzystywana jest jako przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wystaw. BEZ REZERWACJI. Wieża Ratuszowa ul. Wewnetrzna 4 (Rynek) 58-100 Świdnica tel. 730 796 626 e-mail: wieza@ks-j.pl Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

12. 16.09.2017

(SOBOTA) 12:00 Konkurs fotograficzny i wystawa: „Widok z wieży” 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16 wieża świdnickiego ratusza runęła w wyniku nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Po 43 latach w 2012 roku Świdnica odzyskała swoją wieżę. Aktualna wieża ratuszowa wznosi się na wysokość 57,63m, dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada obszerną salę konferencyjną oraz wykorzystywana jest jako przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wystaw. Z racji swojej historii, oraz możliwości organizowania wystaw na obiekcie zostanie rozstrzygnięty konkursu połączony z wernisażem wystawy na : najciekawsze zdjęcie z wieży ratuszowej w Świdnicy. Konkurs z nagrodami będzie przeznaczony dla fotografów amatorów. Wszystkie zgłoszone fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie w wieży ratuszowej, do której wstęp jest bezpłatny. BEZ REZERWACJI! Wieża Ratuszowa ul. Wewnetrzna 4 (Rynek) 58-100 Świdnica tel. 730 796 626 e-mail: wieza@ks-j.pl LOT Księstwo Świdnicko – Jaworskie Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Tel. 74/852-02-90 e-mail: it@um.swidnica.pl

13. 16.09.2017

(SOBOTA) 9:00 – 16:00 „Opatroom – pułapka Cystersa… Odkryj wnętrze dawnego Pałacu Cystersów”. Cykl spacerów po zabytkowym Pałacu Opatów Cysterskich, w którym mieści się główna siedziba MBP. Spacery będą zwieńczone wizytą w Escape Room zlokalizowanym w bibliotecznych podziemiach. Budynek ma blisko 300 lat ale to czas będzie dla uczestników największym wrogiem ponieważ na wyjście z pokoju, rozwikłanie zagadek związanych z historią budynku organizatorzy przewidzieli określony czas. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! MBP

ul. Franciszkańska 18

58-100 Świdnica Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Franciszkańska 18

58-100 Świdnica

tel. 74/640-09-46

e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

14. 16.09.2017

(SOBOTA) 9:00, 11:00, Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokaz wypieku chleba i podpłomyków tradycyjnymi metodami w piecu chlebowym oraz degustacja. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl

15. 16.09.2017

(SOBOTA) 18:30 Wieczorne spotkanie na placu Pokoju.

Spotkanie rozpocznie przed dzwonnicą plenerowy koncert karylionowy. Na placu Pokoju będzie wyeksponowana wystawa „Wierni w drodze, leśni kaznodzieje, dzieci w modlitwie”, którą będzie można obejrzeć jako wstęp do rozmowy z biskupem Waldemarem Pytlem na temat dziedzictwa Reformacji. Na drugą część wydarzenia zapraszamy do Kościoła Pokoju. Będzie to spotkanie z biskupem Pytlem oraz koncert na dwoje organów (duże organy romantyczne, których remont zakończył się w tym roku z funduszy norweskich oraz małe, barokowe organy ołtarzowe).BEZ REZERWACJI! Dzwonnica oraz Kościół Pokoju Pl. Pokoju 6 58-100 Świdnica Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. św. Trójcy Pl. Pokoju 6 58-100 Świdnica Tel. 601 096 228 e-mail: kosciol@kosciolpokoju.pl

16. 17.09.2017

(NIEDZIELA) 10:00 – 20:00 „Oko w oko z Hermesem, czyli panoramy Świdnicy i Księstwa Świdnicko-Jaworskiego z wieży ratuszowej” Zapraszamy do wizyty na odbudowanej w 2012 roku świdnickiej wieży ratuszowej. Z jej tarasów widokowych oglądać można wspaniałe panoramy miasta oraz okolic, w które wpisują się malownicze górskie łańcuchy Gór Sowich, Wałbrzyskich, Kamiennych oraz Karkonoszy. Element niezwykłego krajobrazu, który turyści chętnie uwieczniają na fotografii stanowią również Ślęża, strzegomskie kamieniołomy czy wrocławski SkyTower. Oglądając miasto z tego poziomu można stanąć oko w oko z Hermesem, bogiem, który przypomina o kupieckiej potędze miasta, a także jego niezwykłymi zabytkami – wpisaną na Listę Pomników Historii i górującą nad miastem Katedrą Świdnicką z najwyższą na Śląsku wieżą, zabytkową wieżą ciśnień, bogate świdnickie kamienice, budynek sądu i aresztu z czasów pruskich, z charakterystyczną elewacją z czerwonej cegły, świdnickie parki utworzone na byłych terenach Twierdzy Świdnickiej i wiele innych ciekawych miejsc stanowiących krajobraz miasta. Wieża ratuszowa, którą odbudowano w 2012 roku, runęła 5 stycznia 1967 roku o godzinie 15.16. Powodem jej katastrofy był nieudolnie przeprowadzanego remontu samej wieży oraz rozbiórki sąsiednich budynków. Odbudowana wieża ratuszowa wznosi się na wysokość 57,63m, dostosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (winda), posiada salę konferencyjną oraz wykorzystywana jest jako przestrzeń do organizacji różnego rodzaju wystaw. BEZ REZERWACJI. Wieża Ratuszowa ul. Wewnetrzna 4 (Rynek) 58-100 Świdnica tel. 730 796 626 e-mail: wieza@ks-j.pl Urząd Miejski w Świdnicy Ul. Armii Krajowej 49 58-100 Świdnica Tel. 74/8562-910 e-mail: turystyka@um.swidnica.pl

17. 17.09.2017

(NIEDZIELA) 13:00, 15:00, 17:00 Wizyta w zagrodzie ze zwierzętami gospodarskimi. Warsztaty i pokazy ginących zawodów – garncarstwo i kowalstwo, pokaz pracy kuźni, pokaz toczenia na kole garncarskim oraz wykonywanie prac przez uczestników. KONIECZNOŚĆ REZERWACJI! Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Zagroda Kraszowicka ul. Kraszowicka 46 58-100 Świdnica Tel. 512-189-880, 505-509-119 e-mail: biuro@zagroda.edu.pl