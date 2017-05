Zostań wolontariuszem na zawody TWG w Świdnicy. Ostatni nabór!

Ty też możesz współtworzyć największą sportową imprezę 2017 roku w Polsce. Ruszył właśnie ostatni nabór na wolontariuszy świdnickiej części The World Games. Na kilkadziesiąt osób czeka praca przy współorganizacji imprezy w takich obszarach jak: przeprowadzenie zawodów, współpraca z mediami, obsługa drużyn, obsługa gości, informacja, logistyka. Wystarczy mieć ukończone 16 lat, chęć do pracy i zdobywania nowych doświadczeń oraz wolny czas w ostatniej dekadzie lipca!

Chęć pracy w wolontariacie należy zgłaszać do 4 czerwca na adres mailowy swidnica@theworldgames2017.com Ze wszystkimi zgłoszonymi skontaktuje się zespół wolontariatu z Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego, żeby porozmawiać, poznać preferencje, dostępność i przeprowadzić krótką rozmowę rekrutacyjną. Osoby zakwalifikowane do wolontariatu zostaną przeszkolone.

Zawody The World Games 2017 zaplanowano od 20 do 30 lipca we Wrocławiu oraz Świdnicy, Jelczu-Laskowicach, Trzebnicy i Szymanowie. W Świdnicy areną zmagań sportowców będzie hala lodowiska, gdzie odbędą się zawody w jeździe figurowej na wrotkach (22-23.07) oraz turniej hokeja na rolkach (25-29.07).

W igrzyskach TWG weźmie udział ponad 4 tysiące sportowców. Przedstawiciele 31 dyscyplin walczyć będą na 26 arenach. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu tysięcy kibiców oraz ponad 1000 dziennikarzy z całego świata.