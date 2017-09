Znakomity start ŚKPR-u w I lidze (FOTO)

Owacją na stojąco dziękowali kibice piłkarzom ręcznym ŚKPR-u Świdnica za zdobycie trzech punktów na inaugurację rozgrywek. Po wysokiej wygranej 30:22 z MTS-em Chrzanów świdniczanie zostali pierwszym liderem swojej grupy I ligi!

ŚKPR Świdnica – MTS Chrzanów 30:22 (14:14)

Przebieg meczu: 5′ 1:4, 10′ 5:7, 15′ 8:9, 20′ 11:10, 25′ 13:14, 30′ 14:14, 35′ 17:14, 40′ 20:15, 45′ 22:16, 50′ 24:19, 55′ 27:20, 60′ 30:22

ŚKPR: Prus, Wasilewicz, Bajkiewicz – K. Rogaczewski 7, Piędziak 5, Cegłowski 5, Makowiejew 4, P. Kijek 3, D. Kijek 3, P. Rogaczewski 2, Brygier 1, Borszowski, Chaber, Dębowczyk, Lasak

Karne: ŚKPR 1/1, MTS 5/3

Kary: ŚKPR – 2 minuty, MTS – 4 minuty

Nadzieje przed spotkaniem z „Cabanami” były bardzo duże. Liczono na udane otwarcie i tak też się stało. Po nieco nerwowej pierwszej połowie, w drugiej ŚKPR już niepodzielnie panował nad wydarzeniami na parkiecie i zasłużenie zgarnął pełną pulę.

Początek meczu nie zwiastował tak wysokiej wygranej ŚKPR-u. Lepiej rozpoczęli goście, którzy po kilku minutach odskoczyli na 4:1 i 5:2. Podopieczni Grzegorza Garbacza byli wyraźnie zdenerwowani. Emocje związane z inauguracją chyba najmniej udzieliły się Mateuszowi Piędziakowi i Konradowi Cegłowskiemu, którzy w pierwszej połowie na swoje barki wzięli ciężar zdobywania goli. Pierwszy remis był w 14. minucie (8:8). Sześć minut później ŚKPR wyszedł na prowadzenie 11:10, ale do przerwy był remis po 14.

Z perspektywy gości fatalny był początek drugiej połowy, gdy w świdnickiej bramce na dobre rozgrzał się Tomasz Wasilewicz. Chrzanowianie przez kwadrans pokonali go zaledwie dwa razy. ŚKPR rzucił w tym czasie aż dziewięć bramek i ze stanu 14:14 do przerwy odjechał na 23:16. Szare Wilki już do końca kontrolowały wynik zwyciężając ostatecznie 30:22.

– Początek w naszym wykonaniu był bardzo nerwowy, ale po poprawieniu gry w obronie zaczęliśmy odrabiać straty i do przerwy był remis. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że musimy jeszcze mocniej popracować w obronie. Jesteśmy drużyną walczaków, która nie ma może wielkich strzelców i nie zawsze układa nam się gra w ataku pozycyjnym, mamy jednak bardzo dobrych bramkarzy i skrzydłowych, i potrafimy to wykorzystać. Pokazała to druga połowa – mówił po spotkaniu kapitan świdnickiej drużyny, Piotr Kijek.

Radość ze zdobytych trzech punktów była olbrzymia. Początek został zrobiony i już można myśleć o kolejnym meczu. Za tydzień (sobota, 16 września, godzina 19.00) ŚKPR znów zagra u siebie. Rywalem będzie inny beniaminek – Politechnika Anilana Łódź.

I liga, grupa B (południowa)

1. kolejka (9-10.09): ŚKPR Świdnica – MTS Chrzanów 30:22 (14:14), Politechnika Anilana Łódź – SPR PWSZ Tarnów 25:28 (11:15), KSSPR Końskie – KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 23:18 (12:9), AZS AWF Biała Podlaska – ASPR Zawadzkie 30:29 (15:15), Olimpia MEDEX Piekary Śl. – Viret CMC Zawiercie 30:25 (14:14), Siódemka Miedź Legnica – Moto-Jelcz Oława (niedziela), Czuwaj Przemyśl – Ostrovia Ostrów Wlkp. 36:32 (14:15), MKS Wieluń – Uniwersytet Radom 23:30 (13:16)

ŚKPR Świdnica (b) 1 1-0-0 30:22 3 Uniwersytet Radom (b) 1 1-0-0 30:23 3 Olimpia MEDEX Piekary Śl. 1 1-0-0 30:25 3 KSSPR Końskie 1 1-0-0 23:18 3 Czuwaj Przemyśl 1 1-0-0 36:32 3 SPR PWSZ Tarnów 1 1-0-0 28:25 3 AZS AWF Biała Podlaska 1 1-0-0 30:29 3 Siódemka Miedź Legnica 0 0-0-0 0:0 0 Moto-Jelcz Oława 0 0-0-0 0:0 0 Politechnika Anilana Łódź (b) 1 0-0-1 25:28 0 ASPR Zawadzkie 1 0-0-1 29:30 0 Ostrovia Ostrów Wlkp. 1 0-0-1 32:36 0 Viret CMC Zawiercie (b) 1 0-0-1 25:30 0 KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. 1 0-0-1 18:23 0 MKS Wieluń 1 0-0-1 23:30 0 MTS Chrzanów 1 0-1-1 22:30 0

Następna kolejka (16-17.09): ŚKPR – Anilana (sb. 19.00), Chrzanów – Radom, Ostrovia – Wieluń, Moto-Jelcz – Czuwaj, Viret CMC – Siódemka Miedź, Zawadzkie – Olimpia MEDEX, KSZO Odlewania – Biała Podlaska, Tarnów – Końskie