Jutro 7 czerwca, o godzinie 11.00, już po raz czternasty młodzi pasjonaci historii naszego miasta zmierzą się z testem wiedzy o Świdnicy. W zeszłorocznej edycji konkursu „Świdnica – moje miasto” wzięło udział 11 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaś tryumfy święciło I Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kasprowicza. Kasprowiczanki – Wiktoria Wilman i Magdalena Czaplińska zajęły bowiem dwa pierwsze miejsca na podium. Czy i tak będzie tym razem?

Od pasji do tradycji

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, zaś jego inicjatorem był przed laty członek Stowarzyszenia, świdnicki notariusz – Władysław Duduś. Zdołał on swoją pasją zarazić szerokie grono młodych świdniczan, a także lokalną społeczność, samorządowców oraz media. Patronem honorowym konkursu od dwóch lat jest prezydent miasta – Beata Moskal-Słaniewska, zaś patronat medialny wydarzenia objęły Wiadomości Świdnickie. „Świdnica – moje miasto” to wydarzenie, nad którym nadzór merytoryczny sprawuje wyjątkowe miejsce na kulturalnej i historycznej mapie Świdnicy – Muzeum Dawnego Kupiectwa, obchodzące w tym roku swój okrągły jubileusz. Dyrektor placówki – Wiesław Rośkowicz, wraz ze swoim zespołem, konsultuje merytoryczne przygotowanie pytań oraz odpowiedzi. –Cieszy nas współpraca z tak zasłużonymi dla Świdnicy placówkami. Bo oznacza to, że inicjatywy takie, jak konkurs są doceniane i bardzo miastu potrzebne- mówi Andrzej Panas, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, które od lat zajmuje się koordynacją przebiegu całego przedsięwzięcia oraz funduje część nagród dla młodzieży.

Cel – wyłonić najlepszych

Do walki o nagrody szkoły mogą wystawić maksymalnie jeden zespół, który składa się z 3 osób. Zawodnicy muszą odpowiedzieć na 45 starannie przygotowanych pytań. Zwycięża ta osoba, która zdobędzie najwięcej punktów. -W zeszłym roku konieczna była ustna dogrywka– mówi Andrzej Panas i dodaje –cieszy nas ten fakt, bo oznacza to, że zawodnicy prezentowali naprawdę wysoki poziom wiedzy. Tradycją już jest, że zwycięzca odwiedza stolicę europejską (w 2016 roku była to malownicza, znana z fado i błękitnych azulejos Lizbona), laureat drugiego miejsca otrzymuje od sponsorów zestaw profesjonalnego sprzętu fotograficznego, zaś osobie, która „stanie na trzecim schodku podium historycznej rywalizacji” przypadnie w udziale wysokiej klasy sprzęt muzyczny. Organizatorzy zadbali, by młodzież oczekująca na wyniki nie nudziła się. Historia naszego miasta to ich wielka pasja, dlatego podczas półtoragodzinnego spaceru wysłuchają innego pasjonaty i przewodnika po Świdnicy – Mariusza Barcickiego. -Trzymamy kciuki za tegorocznych uczestników, ale jednocześnie planujemy już kolejną edycję konkursu. Wygląda na to, że przyszłoroczna frekwencja wzrośnie, ponieważ przy organizacji tegorocznej wiele szkół było zainteresowanych, jednak jeszcze nie gotowych, by podjąć rywalizację– wyjaśniają organizatorzy. W tym roku konkurs odbędzie się w reprezentacyjnej galerii Biblioteki Miejskiej przy ulicy Franciszkańskiej, zaś laureatów podczas ceremonii wręczenia nagród gościć będzie Muzeum Dawnego Kupiectwa.