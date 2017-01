Zdziesiątkowani, ale wciąż skuteczni

Mimo sporych kłopotów kadrowych ŚKPR Świdnica sięgnął po kolejne zwycięstwo. Na inaugurację rundy rewanżowej w II lidze świdniczanie wysoko ograli przed własną publicznością Bór Oborniki Śląskie.



ŚKPR Świdnica – Bór Oborniki Śląskie 38:27 (15:16)

Przebieg meczu: 5′ 4:2, 10′ 7:7, 15′ 10:9, 20′ 11:12, 25′ 13:14, 30′ 15:16, 35′ 18:17, 40′ 23:18, 45′ 26:19, 50′ 29:22, 55′ 33:24, 60′ 38:27

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz – Bieżyński 8, Brygier 7, D. Kijek 6, Chaber 4, P. Kijek 4, Rzepecki 3, Czerwiński 3, Dębowczyk 3

Karne: ŚKPR 1/1, Bór 2/1

Kary: ŚKPR 4 min, Bór 4 min.

Czerwona kartka: Burchacki (Bór) 37 min za faul

Do przerwy kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo na tablicy wyników było 16:15 na korzyść rywali. Pierwsze trzydzieści minut były niemrawe w wykonaniu gospodarzy, a rozochoceni niezłym wynikiem przeciwnicy zwietrzyli szansę na sprawienie sensacji. Na początku drugiej połowy Bór wyszedł nawet na prowadzenie 17:15, ale wyraźnie podrażniony takim obrotem sprawy ŚKPR w końcu wrzucił wyższy bieg i błyskawicznie punktował. W 37 minucie było już 21:17, a wkrótce potem 26:19.

Ostatecznie podopieczni Grzegorza Garbacza zakończyli zawody z jedenastoma trafieniami zapasu, co biorąc pod uwagę dramatyczną sytuację kadrową jest naprawdę niezłym osiągnięciem. W spotkaniu z Borem nie zagrali kontuzjowani bracia Kamil i Patryk Rogaczewscy, Marcin Mieczkowski i Mateusz Piędziak. Zabrakło także przebywającego zagranicą Piotra Kurasińskiego i Jakuba Adamka, który z powodów osobistych zrezygnował z gry. W tej sytuacji ŚKPR „odkurzył” Patryka Dębowczyka oraz zgłosił do rozgrywek kilku najbardziej utalentowanych juniorów młodszych. W sobotę żaden z młodych nie znalazł się jednak w składzie – przed południem grali w swoim meczu ligowym. – Pierwszy raz w meczu o punkty graliśmy w takim ustawieniu i w pierwszej połowie nie wyglądało to najlepiej. Stanęliśmy za płasko w obronie, za płasko, zwłaszcza od strony Artura Szabata i trochę za dużo bramek powpadało. W drugiej części zagraliśmy lepiej w obronie, z tego poszły kontry i stąd taki wynik. Nie spodziewaliśmy się jednak, że wygramy aż tak wysoko. W składzie, w jakim aktualnie jesteśmy każde zwycięstwo bardzo, bardzo nas cieszy – podsumował mecz Andrzej Brygier. – Jesteśmy w trudnej sytuacji, mamy małe pole manewru jeśli chodzi o chłopaków w polu, ale nie poddajemy się. Musimy sobie radzić – dodawał trener Garbacz.

(ramone)

II liga piłki ręcznej, grupa 2.

14. kolejka (21-22.01): ŚKPR Świdnica – Bór Oborniki Śl. 38:27 (15:16), Żagiew Dzierżoniów – AZS Zielona Góra 18:30, Tęcza Kościan – Zagłębie II Lubin 26:22 (15:8), Start Konin – OSiR Komprachcice 33:24 (15:12), Astra Nowa Sól – Orlik Brzeg 23:24 (11:10), Sparta Oborniki Wlkp. – Lider Swarzędz 25:20, Zew Świebodzin – Dziewiątka Legnica 23:21 (11:13)

1. AZS Zielona Góra 14 28 14-0-0 475:322

2. ŚKPR Świdnica (s) 14 26 13-0-1 439:341

3. Zew Świebodzin 14 21 10-1-3 391:348

4. Żagiew Dzierżoniów 14 17 8-1-5 376:349

5. Sparta Oborniki Wlkp. 14 15 7-1-6 329:319

6. Start Konin 14 14 7-0-7 398:397

7. Orlik Brzeg 14 13 5-3-6 364:389

8. Lider Swarzędz 14 13 6-1-7 356:371

9. OSiR Komprachcice 14 11 5-1-8 370:390

10. Bór Oborniki Śl. 14 10 5-0-9 398:484

11. Tęcza Kościan (b) 14 9 4-1-9 376:447

12. Zagłębie II Lubin 14 8 4-0-10 358:374

13. Dziewiątka Legnica 14 7 3-1-10 307:356

14. Astra Nowa Sól (b) 14 4 2-0-12 335:394

Następne mecze 28-29.01: Zagłębie II – ŚKPR, Zew – Zielona Góra, Legnica – Sparta, Lider – Astra, Orlik – Start, Komprachcice – Tęcza, Bór – Żagiew