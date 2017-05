Zdobądź prawo jazdy jeszcze przed wakacjami!

Zbliża się Twoja osiemnastka i w końcu możesz zacząć uczyć się jeździć? Może od zawsze chciałeś mieć prawo jazdy, ale nie znalazłeś odpowiedniej szkoły? Albo też ta, w której uczyłeś się jeździć nie okazała się wystarczająco dobra i potrzebujesz jeszcze kilku godzin jazdy przed egzaminem? Dzięki świdnickiej szkole nauki jazdy RobLech, która wchodzi w skład ogólnopolskiej Akademii Auto Świat w końcu nauczysz się dobrze jeździć!

Najlepsi w swojej dziedzinie

Przynależność do Akademii Auto Świat zobowiązuje i nie bez przyczyny wszystkie jej jednostki plasują się na najwyższych szczeblach pod względem zdawalności egzaminów na prawo jazdy. Teraz także w Świdnicy można uczyć się jeździć pod okiem profesjonalisty Roberta Leszczyńskiego, właściciela szkoły Nauki Jazdy RobLech. Podstawą jest przygotowanie kursanta nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do codziennej jazdy – bezpiecznej dla samego siebie, swoich pasażerów, ale i innych kierowców jak i pieszych. – Zawsze podkreślam, że egzamin jest tylko końcowym elementem kursu. Najważniejsze jest praktyczne przygotowanie świeżego kierowcy do prowadzenia pojazdu w każdych warunkach – dodaje Robert.

Czym wyróżnia się szkoła wśród konkurencji

Po pierwsze podejściem do kursanta. Każdy traktowany jest indywidualnie, bo każdy może mieć problem z innym tematem – Kto pierwszy ma wyjechać, który znak co oznacza, dlaczego w samochodzie świeci się taka kontrolka, a nie inna. Albo chociażby co jest prawo, a co lewo – śmieje się instruktor. ­– Nikt przecież nie jest taki sam. Jeden kursant może perfekcyjnie opanować teorię, ale wsiadając do samochodu nagle zżera go stres. Inny znowu jeździ świetnie, jest odporny na towarzyszące początkom emocje, a niestety nie potrafi zapamiętać wszystkich znaków. Dlatego właśnie przechodzę szereg dodatkowych szkoleń, które na pierwszy rzut mogą wydawać się zupełnie niepotrzebne.

Jakie to więc szkolenia? Metodyka nauczania, psychologia, komunikacja, technika doskonalenia jazdy. Co również ważne, nie tylko kursanci szkoły uczą się jak jeździć. Raz na kwartał Robert, właściciel szkoły wyjeżdża na kursy udoskonalające – Zdajemy egzaminy z trasy jak każdy, kto stara się o prawo jazdy. Sprawdza nas prawdziwy egzaminator, dzięki czemu możemy kontrolować własne przyzwyczajenia za kółkiem. Oczywistym jest, że każdy kierowca z czasem takie nabywa – również instruktor jazdy. A przecież to nie według nich mamy szkolić nowych kierowców.

Godzina na placu i na miasto?

W wielu szkołach praktykuje się jak najszybsze wyjechanie z kursantem na miasto. Wydawać by się mogło, że im więcej godzin wyjeździmy w codziennym ruchu ulicznym, tym lepiej. Okazuje się jednak, że o wiele rozsądniejszym jest obeznanie się młodego kierowcy z autem – zmiana biegów, droga hamowania, używanie lusterek. W szkole Nauki Jazdy RobLech wychodzi się z założenia, że podstawą jest oswojenie się z kierownicą. – Wyjazd na miasto zawsze wiąże się ze stresem. Jako tzw. „L-ka” jeździmy wolniej, silnik może nam zgasnąć, a w koło nagle rozlega się cała symfonia klaksonów. Dostarcza to ogromnych nerwów kursantom, a nie każdy z nich potrafi poradzić sobie z takim stresem. Niestety jest to wina innych kierowców, którzy już zapomnieli, jak sami musieli się uczyć jeździć. Dlatego też kilka pierwszych godzin spędzamy na placu, aby porządnie opanować zachowanie auta. Dopiero wtedy możemy myśleć o wyjeździe na miasto.

Asertywny kierowca – asertywny pasażer

Akademia Auto Świat prowadzi edukacyjną kampanię dla młodych kierowców, którzy często pod wpływem innych próbują brawurowej jazdy nie znając jeszcze swoich umiejętności. Znajomi próbują wpłynąć na kierowcę, wymuszając na nim szybszą jazdę, czy też postępowanie w inny sposób niż ten, do którego jest przyzwyczajony. Celem kampanii jest uświadomienie w szczególności młodym, ale też każdemu, kto ma z nią styczność, że wystarczy chwila nieuwagi, by doprowadzić do tragedii. Akademia tworzy wiele spotów, przemawiających do świadomości każdego człowieka za bezpieczną jazdą, a instruktorzy spotykają się z uczniami na zajęciach, którym towarzyszy bardzo wymowny „pojazd” – wózek inwalidzki. Ich zadaniem jest pokonanie wyznaczonej trasy z przeszkodami, któremu niejednokrotnie towarzyszy olbrzymi wysiłek, z którym na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne. Już niedługo takie spotkanie odbędzie się w Świdnicy!

