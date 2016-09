Zderzenie przed przejściem

Do niegroźnej kolizji doszło dzisiaj popołudniu w okolicach McDonalda. Przed przejściem dla pieszych zderzyły się dwa samochody osobowe.

Jak wynika z informacji, które nam przekazał jeden z czytelników, do zdarzenia doszło gdy jeden z pojazdów zatrzymał się, aby przepuścić pieszego. Po chwili w tył auta uderzył drugi samochód. Kierowała nim kobieta, a w środku znajdowało się dziecko. Nie wiadomo czy nie zachowała bezpiecznej ostrożności czy być może doszło do jakiejś awarii w pojeździe. To ustalają obecni na miejscu biegli.