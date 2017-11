Zbiórka z wyjątkowym celem

Aż 43 osoby oddały krew podczas ostatniej zbiórki w mobilnym punkcie w Świebodzicach.

Akcja odbyła się 22 listopada. Krew była zbierana, aby pomóc mieszkance Świebodzic, nauczycielce z Gimnazjum nr 1, Pani Magdzie Morawskiej-Boczanowskiej. Ta lubiana przez młodzież anglistka przeszła właśnie poważną operację, podczas której straciła sporo krwi.

Mimo trudności z systemem rejestrującym krwiodawców, frekwencja była naprawdę świetna, a 17 osób zostało dowiezionych do Wałbrzycha, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, m. in. przy pomocy urzędowego busa, użyczonego na tę okoliczność.

– W sumie zebrano aż 19,5 litra bezcennego leku. To wspaniały wynik, dziękujemy! Oczekiwanie na pobór krwi osłodziła swoimi wyrobami, jak zwykle, firma ZPC Śnieżka. Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za udział w akcji – mówią organizatorzy.

Organizatorami byli: Urząd Miejski w Świebodzicach,

RCKiK w Wałbrzychu, Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach.

Przed nami jeszcze jedna zbiórka w tym roku – 20 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Ta zbiórka także będzie dedykowana Pani Magdzie.