Zatrzymany po pościgu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy zatrzymali 21-letniego mieszkańca Wałbrzycha, który kierując samochodem osobowym marki BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a następnie uciekał DK-35. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.