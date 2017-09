Zasłużony klub na drodze ŚKPR-u. O drugi komplet punktów z Anilaną

Przed piłkarzami ręcznymi ŚKPR-u Świdnica drugi mecz na parkietach I ligi i drugi w charakterze gospodarza. Po wysokiej wygranej na inaugurację, na drodze Szarych Wilków w sobotę, 16 września (godzina 19.00, hala Zawiszów) stanie dwunastokrotny medalista mistrzostw Polski – Politechnika Anilana Łódź.

Utytułowany klub z gigantem w bramce

Po zwycięstwie 30:22 z MTS-em Chrzanów podopieczni Grzegorza Garbacza zostali pierwszym liderem swojej grupy I ligi i mają apetyt na kolejny komplet punktów. Rywal, tak jak ŚKPR, jest beniaminkiem I ligi. W pierwszej kolejce uległ na własnym parkiecie SPR-owi PWSZ Tarnów 25:28, ale na tle wymagającego przeciwnika zaprezentował się bardzo przyzwoicie.

Anilana to jeden z najbardziej zasłużonych klubów dla polskiego szczypiorniaka. Założony w 1948 roku klub zdobył dwanaście medali mistrzostw Polski. Więcej mają na koncie tylko Śląsk Wrocław, Wisła Płock, Vive Kielce i Wybrzeże Gdańsk. Największe sukcesy łodzianie odnosili jednak dość dawno, bo w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na poziomie I ligi ŚKPR potykał się z tym rywalem czterokrotnie. Trzy razy wygrywała Anilana, a raz ŚKPR. Ostatni pojedynek miał miejsce na zakończenie sezonu 2013/14. Rywale wygrali tamto spotkanie 26:20. W składach obu drużyn jest kilku graczy, którzy grali w tamtym meczu. Po stronie ŚKPR-u są to: Dariusz Bajkiewicz, Kamil i Patryk Rogaczewscy, Andrzej Brygier, Władysław Makowiejew, Patryk Dębowczyk, Mateusz Piędziak i Mateusz Chaber, zaś po stronie Anilany: Mikołaj Misiak, Damian Wawrzyniak, Adrian Kucharski, Kamil Witkowski.

Przedstawiając rywali nie wypada nie wspomnieć o Tomaszu Matulskim. 42-letni bramkarz to jedna z najciekawszych postaci polskiego szczypiorniaka. Tak ze względu na nietuzinkowe umiejętności, jak i sylwetkę. W 2009 roku uznany został… najcięższym bramkarzem w historii ekstraklasy. Przy wzroście 186 cm ważył 148 kg. Jak wieść gminna niesie nie było to jego ostatnie słowo… Biorąc pod uwagę, że dwóch z trzech bramkarzy ŚKPR-u to również panowie słusznej wagi i postury, w sobotę widzowie mogą być świadkami starcia bramkarskich kolosów! Dodajmy jednak, że w spotkaniu z SPR PWSZ Tarnów bardzo dobrze spisał się dużo młodszy i szczuplejszy kolega Matulskiego – reprezentant Polski juniorów Kacper Antosik.

Atrakcje dla kibiców

Meczowi z Anilaną będą towarzyszyły dodatkowe atrakcje: występy cheerleaderek oraz losowanie atrakcyjnych nagród: biletów do kina Cinema 3d, talonów konsumpcyjnych do Multipubu Biała Dama, pizzerii Przesiadka, restauracji Manufaktura, restauracji Kryształowa Gospoda Kuflowa, restauracji Burger Stacja oraz vouchera na usługi z zakresu czyszczenia tapicerek firmy Abluo. Ta ostatnia firma należy do zawodnika naszego klubu, Kamila Rogaczewskiego. Kibiców tradycyjnie będzie zabawiać i zagrzewać do dopingu klubowa maskotka – Szary Wilk.

Bilety/karnety

Wejściówki na pierwszy mecz z Politechniką Anilaną Łódź kosztować będą zaledwie 5 złotych. Młodzież do lat 18 wejdzie za darmo. W kasie będzie można również nabyć karnety na cały sezon w cenie zaledwie 49,99 złotych. Eleganckie plastikowe karty będą uprawniały doi wejścia na wszystkie mecze ŚKPR-u w lidze i Pucharze Polski w sezonie 2017/18 (co najmniej 16 spotkań).

CO: Mecz I ligi piłki ręcznej: ŚKPR Świdnica – Politechnika Anilana Łódź

KIEDY: Sobota, 16.09.2017, godzina 19.00

GDZIE: hala na osiedlu Zawiszów, ul. Galla Anonima 1

BILETY: 5 zł – normalny, dzieci i młodzież co 18 lat – wstęp wolny

KARNETY: 49,99 zł (wstęp na wszystkie mecze ligowe i Pucharu Polski)

kolejka (16-17.09)

ŚKPR Świdnica – Politechnika Anilana Łódź (sobota, 19.00)

MTS Chrzanów – Uniwersytet Radom

Ostrovia Ostrów Wlkp. – MKS Wieluń

Moto-Jelcz Oława – Czuwaj Przemyśl

Viret CMC Zawiercie – Siódemka Miedź Legnica

ASPR Zawadzkie Olimpia MEDEX Piekary Śl.

KSZO Odlewania Ostrowiec Św. – AZS AWF Biała Podlaska

SPR PWSZ Tarnów – KSSPR Końskie