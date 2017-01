Zamień orkiestrowe granie na bieganie!

Pakiety startowe na główny bieg na dystansie 5 km w ramach zaplanowanego na 29 stycznia Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA rozeszły się jak świeże bułeczki. Lista zgłoszeń jest już zamknięta, ale organizatorzy przygotowali niespodziankę. 25 numer startowy wraz z pakietem został wystawiony do licytacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja rozpocznie się dzisiaj (środa, 11 stycznia) o godzinie 19.00 na facebookowym profilu Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA i potrwa do niedzieli, 15 stycznia do północy.

Numer 25 jest nieprzypadkowy. Jest dokładnie taki sam, jak tegorocznego finału WOŚP. – Od zwycięzcy licytacji wymagamy przesłania nam potwierdzenia przelewu zadeklarowanej kwoty na konto bankowe fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. (90 1240 10 37 1111 0010 7046 7977). W zamian zapewniamy pakiet startowy i specjalny „serduszkowy” numer, z którym będziecie bardzo rozpoznawalni na trasie naszego biegu! – zapowiadają organizatorzy Świdnickiego Biegu Noworocznego ZUPBADURA. Cena wywoławcza wynosi 15 złotych. Link do strony FB z licytacją: https://www.facebook.com/SwidnickiBiegNoworoczny/

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia w Parku Centralnym. Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej 29. W biegu głównym na dystansie 5 km weźmie udział 210 osób. Początkowo limit wynosił 200 osób, ale wobec olbrzymiego zainteresowania biegiem nieznacznie go poszerzono. Osoby, które nie zdążyły lub spóźniły się z zapisem internetowym, mogą jeszcze liczyć na dodatkowe zapisy od godziny 12.30 w dniu biegu i obsadzenie ewentualnych miejsc zwolnionych przez opłaconych zawodników, którzy nie stawią się na starcie. Cena pakietu startowego w dniu biegu – 30 zł.

Na dzieci i młodzież do 18 lat będzie czekało siedem biegów na dystansie od 100 metrów do 3 kilometrów. Łączny limit uczestników w tych biegach wynosi 150 osób. Bezpłatne zapisy w Biurze Zawodów od 9.30 do 11.30. Przed startem każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy z pamiątkową koszulką, napojem i batonem, a po biegu pamiątkowy medal. Dla najlepszych będą nagrody rzeczowe.

Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA zwieńczy ognisko z pieczeniem kiełbasek i gorącym napojem. Biegacze – mali i duzi – otrzymają posiłek za darmo, kibice będą mogli nabyć go za niewielką opłatą.

Organizatorami imprezy są: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Świdnicy i Świdnicka Grupa Biegowa.

Więcej szczegółów: regulamin, harmonogram imprezy na www.osir.swidnica.pl