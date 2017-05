Zagłosuj na ŚFUP!

Trwa głosowanie w konkursie – ZŁOTY MEDAL – WYBÓR KONSUMENTÓW 2017 na produkt Świdnickiej Fabryki Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. piec wapienny o unikatowej konstrukcji.

Zagłosuj na ten produkt klikając w link : http://zlotymedal.mtp.pl/pl/wybor_konsumentow-glosowanie/225/

Piec wapienny o unikatowej konstrukcji 400 m3 przeznaczony do wypału kamienia wapiennego, jednoszybowy, ciśnieniowy, ze śluzowym systemem załadunku wsadu, wyposażony w instalację podmuchu do pieca. Piec posiada kompletną kontrolę procesu wypalania, co czyni proces całkowicie bezpiecznym, z pomiarami temperatur w poszczególnych strefach szybu, pomiar temperatury odciąganych spalin, pomiar temperatury odciąganego wapna, wagę do kontroli dozowania wsadu, pomiar poziomu wsadu w piecu.