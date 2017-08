Zaczynamy!

Po niespełna dwóch miesiącach przerwy wracają emocje związane z rozgrywkami piłkarskimi. We wtorek, 15 sierpnia na boiska wybiegną piłkarze z IV ligi i klasy okręgowej, zaś w weekend wystartuje klasa A i klasa B.

W sezonie 2017/18 powiat świdnicki będzie reprezentowany przez 38 drużyn. Trzy wystąpią w IV lidze, pięć w klasie okręgowej, dwanaście w klasie A i osiemnaście w klasie B. W podziale na gminy sytuacja wygląda następująco: gmina wiejska Świdnica (11), gmina Jaworzyna (7), gmina i miasto Żarów (5), gmina Marcinowice (5), gmina i miasto Strzegom (4), gmina Dobromierz (3), Świebodzice (1), Świdnica (1).

IV liga, grupa wschodnia

kolejka (15 sierpnia)

Polonia-Stal Świdnica – Śląsk II Wrocław (s) (17.00), Karolina Jaworzyna – Wiwa Goszcz (17.00), Nysa Kłodzko (b) – Unia Bardo, Polonia Trzebnica – Foto Higiena Gać, Orzeł Ząbkowice – Górnik Wałbrzych (s), Sokół Wielka Lipa – Pogoń Oleśnica, Sokół Marcinkowice – MKP Wołów, Piast Żerniki Wrocławskie (b) – Bielawianka

kolejka (19/20 sierpnia)

Śląsk II Wrocław – Karolina Jaworzyna (niedziela, 11.00), Unia Bardo – Wiwa Goszcz, MKP Wołów – Piast Żerniki, Pogoń Oleśnica – Sokół Marcinkowice, Górnik Wałbrzych – Sokół Wielka Lipa, Foto Higiena Gać – Orzeł Ząbkowice, Nysa Kłodzko – Polonia Trzebnica. Mecz Bielawianka Bielawa – Polonia-Stal Świdnica został przełożony na wtorek, 22.08, godz. 17.30.

IV liga, grupa zachodnia

kolejka (15 sierpnia)

Karkonosze Jelenia Góra – AKS Strzegom (17.00), Odra Ścinawa (b) – Nysa Zgorzelec, Olimpia Kamienna Góra (b) – Orla Wasosz, Stal Chocianów – Apis Jędrzychowice, Górnik Boguszów-Gorce (b) – Sparta Grębocice, Orkan Szczedrzykowice – Olimpia Kowary (s), Sudety Giebułtów (b) – Chrobry II Głogów, Włókniarz Mirsk – Górnik Złotoryja (b)

kolejka (19/20 sierpnia)

AKS Strzegom – Orkan Szczedrzykowice (sobota, 11.00), Włókniarz Mirsk – Chrobry II Głogów, Olimpia Kowary – Sudety Giebułtów, Sparta Grębocice – Karkonosze Jelenia Góra, Apis Jędrzychowice – Górnik Boguszów-Gorce, Orla Wąsosz – Stal Chocianów, Nysa Zgorzelec – Olimpia Kamienna Góra, Górnik Złotoryja – Odra Ścinawa

Klasa okręgowa

kolejka (15 sierpnia)

Kryształ Stronie Śl. (b) – Victoria Świebodzice (b) (17.00), LKS Bystrzyca Górna – Iskra Jaszkowa Dolna (17.00), Skałki Stolec (b) – Grom Witków (17.00), Orzeł Lubawka (b) – Zjednoczeni Żarów (17.00), Granit Roztoka (b) – Zdrój Jedlina Zdrój (17.00), Zamek Kamieniec – MKS Szczawno Zdrój, Pogoń Duszniki – Victoria Tuszyn, Piławianka – Piast Nowa Ruda (s)

kolejka (19/20 sierpnia)

Victoria Świebodzice – Piast Nowa Ruda (sb. 17.00), Zjednoczeni Żarów – Granit Roztoka (nd. 17.00), Grom Witków – Orzeł Lubawka (sb. 17.00), Kryształ Stronie – LKS Bystrzyca Górna (sb. 17.00), Iskra Jaszkowa Dolna – Skałki Stolec, Pogoń Pieszyce – MKS Szczawno, Victoria Tuszyn – Piławianka, Zdrój Jedlina Zdrój – Zamek Kamieniec

Klasa A, grupa I

kolejka (19-20 sierpnia): Włókniarz Głuszyca – Biały Orzeł Mieroszów, Górnik Nowe Miasto Wałbrzych (b) – Błękitni Słotwina (sobota. 17.00), Sudety Dziećmorowice – Boxmet Piskorzów, Pogoń Pieszyce – Czarni Wałbrzych, Podgórze Wałbrzych (b) – Dabro Bau Makowice (nd. 17.00), KS Walim – Unia Bogaczowice, Kłos Lutomia – Iskra Witków Śl. (nd. 17.00)

Klasa A, grupa II

kolejka (19-20 sierpnia): Zieloni Łagiewniki – Cukrownik Pszenno (nd. 17.00), Wierzbianka (b) – Czarni Sieniawka (nd. 17.00), Venus Nowice – Darbor Bolesławice (nd. 11.00), Unia Jaroszów – PUO Wiśniowa (sb. 17.00), Delta Słupice – Herbapol Stanowice (sb. 17.00), LKS Marcinowice (b) – LKS Dobrocin (sb. 17.00). Ślężanka Tąpadła pauzowała

Klasa B, grupa I

kolejka (20 sierpnia): Zagłębie Wałbrzych – MKS II Szczawno Zdrój, Karolina II Jaworzyna (b) – Górnik II Wałbrzych (b) (nd. 11.00), Grom Panków – Zieloni Mrowiny (nd. 11.00), Tęcza Bolesławice – Zryw Łażany (s) (nd. 11.00), Nysa Kłaczyna – Sokół Kostrza (nd. 11.00), Huragan Olszany – Płomień Dobromierz (nd. 11.00), Błyskawica Kalno – LKS Piotrowice Świdnickie (nd. 11.00)

Klasa B, grupa II

kolejka (20 sierpnia)

Bielawianka II (b) – Sparta Ostroszowice, Sudety Kątki (b) – LKS Mościsko (nd. 11.00), Gryf Burkatów – Orzeł Witoszów (nd. 11.00), Zgoda Grodziszcze – Flamenco Zebrzydów (nd. 11.00), Błękitni Owiesno – Sparta Oleszna, LKS II Bystrzyca Górna – Zryw Gola Świdnicka (b) (nd. 11.00). Płomień Sokolniki pauzuje