Zaczęły się Mistrzostwa Europy

W Morawie koło Strzegomia rozpoczęły się Mistrzostwach Europy WKKW. Po pierwszym dniu ujeżdżenia prowadzą Niemcy. Polacy są na 10 miejscu.



Niemiecka drużyna zdominowała czwartkową próbę ujeżdżenia podczas Mistrzostw Europy we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (WKKW) w Morawie koło Strzegomia. Nasi zachodni sąsiedzi prowadzą w kwalifikacji drużynowej, a indywidualnie Niemka Bettina Hoy na koniu Seigneur Medicott ustanowiła nowy rekord w historii ME uzyskując tylko 24,60 pkt. karnego. Na trzecim miejscu jest jej rodaczka Julia Krajewski (36,3 pkt.) i Samourai du Thot (36,3 pkt.). Niemiecką dominację przerwał tylko Francuz Thomas Carlile na ogierze Upsilon (34,40 pkt.), wspierając francuski team w osiągnięciu drugiego miejsca.

„Mój koń zwany pieszczotliwe Micky jest nie tylko piękny, ale także łatwy do jazdy. Podczas dzisiejszego przejazdu był bardzo skupiony i posłuszny. Dodatkowym wsparciem jest bardzo mocny team, oraz fantastyczny trener, jakim jest Andrew Nicholson” – powiedziała Bettina Hoy po przejeździe.

W czwartek wystartowało trzech Polaków. Najlepszy wynik uzyskał Paweł Spisak na Banderasie (43,4 pkt.), co daje mu obecnie 11 miejsce. Dziesięć miejsc niżej jest Michał Knap i Bob the Builder (51,3 pkt.), a na 38 miejscu plasuje się Mateusz Kiempa na klaczy Grand Supreme.

Spisak i Kiempa reprezentują Polskę w kwalifikacji drużynowej. Pozostali członkowie polskiego teamu: Paweł Warszawski na Fuksji oraz Mariusz Kleniuk na Winonie, wystartują w ujeżdżeniu w piątek.

„Jestem zadowolony z przejazdu, Banderas, który jest bardzo pobudliwym koniem, spisał się dzisiaj bardzo dobrze” – powiedział Paweł Spisak po starcie.

Łącznie w Mistrzostwach staruje 77 zawodników z 19 krajów, z czego w rywalizacji drużynowej walczy 13 teamów i 51 zawodników.

WKKW, zwane także trójbojem jeździeckim, jest jednym z najbardziej widowiskowych sportów konnych. Składa się z trzech prób: ujeżdżenia, crossu i skoków przez przeszkody. W sobotę (19 sierpnia) podczas próby terenowej 77 najlepszych europejskich koni przez 10 minut przegalopuje po blisko 6 kilometrowym krosie, skacząc przez 40 terenowych przeszkód.

Ostateczna medalowa rywalizacja rozegra się w niedzielę (20 sierpnia) podczas próby skoków przez przeszkody, które spadają nawet przy delikatnym dotknięciu przez konia. Emocje będą zatem ogromne aż do ostatniej minuty konkursu skoków.

Poza emocjami sportowymi na widzów w Strzegomiu czekają efektowne akrobacje kaskaderskie, pokazy hodowlane, koncerty gwiazd, atrakcje dla dzieci oraz bogata strefa wystawców.