Z Nowic na mistrzostwa świata!

Dziesięć osób będzie reprezentowało Polskę na Mistrzostwach Świata w łucznictwie tradycyjnym, które zostaną rozegrane na przełomie sierpnia i września w miejscowości Gyula na Węgrzech. Wśród nich jest mieszkaniec Nowic (gmina Jaworzyna Śląska), Robert Cieślak.



– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie – mówi Robert Cieślak, który nie kryje podekscytowania i dodaje – Na pewno będzie to wielka przygoda, a przede wszystkim nowe doświadczenie.

Zawodnik z Nowic pierwszy raz w turnieju łucznictwa tradycyjnego wystartował w maju 2015 roku na Zamku Grodno i od razu zwyciężył. W tym roku w turniejach, w których uczestniczył stawał zawsze na najwyższym stopniu podium. Cieślak ma nadzieję, że podobnie będzie na Węgrzech.

Łucznik prowadzi również w Dolnośląskiej Lidze Łucznictwa Tradycyjnego. Sukcesy Roberta Cieślaka zostały dostrzeżone przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego, które zaprosiło go na mistrzostwa świata. W zawodach wystartują również Marzena Goike, Anna Płotycia, Piotr Chreścionko, Dariusz Psiuk, Grzegorz Kostrzewski, Łukasz Nawalny, Kacper Giezek, Zbyszek Sawicki i Bartłomiej Cichoń.