XII „Świdnicki Łokieć” z Wiadomościami Świdnickimi (FOTO)

Najdłuższe nogi w powiecie mają 111 cm, najdłuższe włosy – 117 cm, najwyższa para mierzy aż 375 cm, a najmłodsza gminna rodzina to Państwo Kowalscy. Takie są częściowe wyniki naszej zabawy pod hasłem „Świdnicki Łokieć”. Tegoroczna edycja została zorganizowana już po raz dwunasty!

Oprócz tradycyjnych obchodów i ceremonii dożynkowych, podobnie jak w latach ubiegłych, redakcja Wiadomości Świdnickich przeprowadziła kolejną edycję Świdnickiego Łokcia. To impreza dla wszystkich nietypowych. Po raz kolejny szukaliśmy tych Naj. Z najdłuższymi łokciami, włosami i nogami. Mieliśmy też konkurencję na najwyższą parę oraz tę specjalną – zarezerwowaną tylko dla mieszkańców gminy Świdnica.

12 lat minęło…

Świdnicki Łokieć to wspólna zabawa organizowana od 2005 roku przez „Wiadomości Świdnickie” i portal ws-24.pl, w której może wziąć udział każdy. Od 2011 roku kolejne edycje „Świdnickiego Łokcia” odbywają się w trakcie dożynek gminy Świdnica. Najpierw gościliśmy w Krzyżowej, potem w Burkatowie, Lutomi i przed rokiem oraz teraz ponownie w Krzyżowej.

Zmierzyliśmy prawie wszystko

Czasem musieliśmy stawać na krzesłach, żeby zmierzyć tych najwyższych… Czasem musieliśmy kucać, aby zdjąć miarę najdłuższych nóg… Redakcja „Wiadomości Świdnickich” mocno się napracowała, ale zmierzyła co tylko się da, podczas Dożynek Wojewódzkich w Krzyżowej.

A tak naprawdę nie mierzyliśmy wszystkiego, tylko: wzrost najwyższej pary, damskie nogi i włosy, a także oczywiście łokcie – wszak to „Świdnicki Łokieć”. Ostatnią konkurencją była ta specjalna – „Najmłodsza gminna rodzina”, która polegała na znalezieniu najmłodszej wiekowo rodziny. Łączny wiek dzieliliśmy przez liczbę osób w rodzinie obecnych w dniu konkursu. Im mniejszy wynik z dzielenia tym większa była szansa na zwycięstwo. Oznaczało to tym samym, że im więcej tym mniej. Zwyciężyli państwo Kowalscy. To dwoje rodziców z piątką dzieciaków. Ich najstarsza pociecha ma 9 lat, a najmłodsza zaledwie pół roku (Ich łączny wiek wyniósł 12,5 lat).

Najwyższa para to Danuta i Kazimierz Grzechniuk (razem 375 cm). Najdłuższe włosy ma 8-letnia Kamila Wydra (117 cm), a najdłuższego łokcia – Marek Magda (56 cm). Z kolei najdłuższymi nogami może pochwalić się Mirona Chmielewska, która powróciła do naszego konkursu po siedmiu latach przerwy. Jej nogi mają 111 cm.

Zabawa miała charakter konkursowy, a w każdej z konkurencji do wygrania były atrakcyjne nagrody, m.in. sprzęt agd, fotograficzny, bon do salonów jubilerskich oraz lot balonem.

Dziękujemy łokciowym sponsorom!

Serdecznie dziękujemy za ufundowanie nagród w konkursie „Świdnicki Łokieć” wójt gminy Świdnica Teresie Mazurek, prezydent Świdnicy Beacie Moskal-Słaniewskiej, staroście powiatu świdnickiego Piotrowi Fedorowiczowi, Salonom Jubilerskim Wielgus, a w szczególności Panu Bogdanowi Wielgusowi oraz Balloon Club Świdnica – podziękowania dla Pana Krzysztofa Zaparta.

tekst Beata Figurna-Garbiec, foto redakcja