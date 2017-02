„Wyprowadził” psy na spacer

Mieszkanka ul. Leśnej zgłosiła, że jej sąsiad wypuścił bez opieki dwa duże psy. Kobieta obawiała się o bezpieczeństwo dzieci i swoje, zwłaszcza że wiele wskazywało na to, że psy mogą nie być szczepione.

Na miejsce wysłano patrol straży miejskiej. Funkcjonariusze dotarli do właściciela psów i nakazali mu sprawować należytą kontrolę nad zwierzętami. Interwencja została zakończona mandatem karnym w kwocie 100 zł. To nie koniec kłopotów właściciela czworonogów, ponieważ funkcjonariusze potwierdzili również podejrzenie o brak wymaganych szczepień psów. O fakcie tym niezwłocznie powiadomili Powiatowego Lekarza Weterynarii. Ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wyraźnie wskazuje: „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia” (art. 56 ust. 2).