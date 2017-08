Wydarzenia towarzyszące na Posłuchane 3.0

Posłuchane 3.0, którego kolejna odsłona odbędzie się już 19.08 w Świdnicy, to nie tylko koncerty muzyki elektronicznej. Podczas imprezy na mieszkańców miasta czekają różnorodne wydarzenia towarzyszące.

Do twórców muzyki skierowane są warsztaty Synth Attack, które poprowadzi wrocławska Szkoła Muzyki Nowoczesnej. Odbędą się one w piątek, 18 sierpnia, od godziny 17:00 w Pustostanie ( Rynek 39 – 40), wstęp bezpłatny. Celem spotkania jest przybliżenie możliwości współczesnych instrumentów muzycznych – uczestnicy otrzymają dostęp do szerokiej gamy syntezatorów. Prowadzący zaprezentują, jak można wykorzystać ich funkcje, będą służyć radami, a przede wszystkim pomogą w nabyciu podstawowych umiejętności operowania sprzętem muzycznym. Warsztaty poprowadzą Adam Baron oraz Kuba Sojka. Punktem wieńczącym wydarzenie będzie jam transmitowany na żywo na fanpage’u Posłuchane przez ekipę WIDNO. Zapisy pod adresem mailowym: kaja@posluchane.pl .

19 sierpnia organizatorzy przygotowali natomiast poprzedzająca koncerty, otwartą strefę chilloutu. Od godziny 14:00 nad Zalewem Witoszówka w Świdnicy będzie można wziąć udział w warsztatach dźwiękowych dla dzieci, poprowadzonych przez instruktorów z wrocławskiej platformy kreatywnej TONY. W ramach otwartej strefy będzie można również obejrzeć wystawę memów Cynicznego romantyzmu oraz spotkać się z zaproszonymi artystami. Od godziny 14:00 do 18:00 w okolice Bosmanatu wszystkich miłośników winyli zaprasza Dolnośląska giełda Fonograficzna, która po raz pierwszy zawita do Świdnicy. Na wszytkich chętnych będą tu czekać będą różne gatunki muzyczne na wielu nośnikach. To świetna okazja do rozmów i wymiany opinii o muzyce, która jest przede wszystkim idealnym sposobem na spędzenie przyjemnego popołudnia. W Bosmanacie nad Zalewem Witoszówka spotkamy także foodtrucki: Surf Acai, HAMBURG Slow Food i CUDO Kombucha.

Zwieńczeniem programu wydarzeń towarzyszących występy w ramach Lokalnej Sceny Djskiej, w ramach której w godzinach 16:00 – 18:00 zaprezentują się rodzimi artyści z Dolnego Śląska, wyłonieni w ramach otwartego konkursu.

Przypominamy również o koncertach głównych – jako pierwsza na scenę o 18:00 wejdzie Resina. Godzinę później posłuchamy, co przygotował dla nas Nanook of the North. Kolejnym artystą, który zaprezentuje się świdnickiej publiczności, będzie Urbanski, a na deser poracja dźwięków od Naphta Live Band. Po części głównej zapraszamy na afterparty do Pustostanu pod wodzą Antoniego Sierakowskiego i Szymona Piotra z Regime Brigade oraz pochodzącego ze Świdnicy Slime’a. Bilety w cenie 35zł można nabyć elektronicznie (szczegóły na wydarzeniu). Dla świdniczan przygotowaliśmy specjalną ofertę – bilety w promocyjnej cenie 20zł można znaleźć do 15 sierpnia w lokalnej informacji turystycznej.