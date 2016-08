Wybieracie się na dożynki? Sprawdźcie organizację ruchu

4 września w Krzyżowej obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu drogowego związana z Dożynkami Wojewódzkimi. Do dyspozycji gości jest 5 parkingów o łącznej powierzchni ponad 12 ha.

Na odcinku drogi gminnej do Krzyżowej (Alei Czereśniowej) tj. od drogi wojewódzkiej nr 382 do skrzyżowania w miejscowości Krzyżowa – zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wyjazd z Krzyżowej do Świdnicy odbywać się będzie przez miejscowość Grodziszcze, lub z Krzyżowej do Makowic. Wzdłuż drogi powiatowej w Krzyżowej tj. od skrzyżowania z Aleją Czereśniowa w kierunku Fundacji Krzyżowa obowiązywać będzie zakaz parkowania.

Jeden z większych parkingów dla pojazdów osobowych P2 zlokalizowany będzie na powierzchni ponad 5 ha, przy Alei Czereśniowej, tj. ok. 300 metrów od głównego miejsca niedzielnych uroczystości dożynkowych. Kolejne parkingi P4 i P5 mieścić się będą w Krzyżowej, przy drodze powiatowej w kierunku Wieruszowa, po lewej i po prawej stronie. Parking P3 zlokalizowany będzie przy Alei Dębowej, wjazd z drogi powiatowej Grodziszcze-Krzyżowa.

Parking techniczny PT przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli sołectw odpowiedzialnych za przygotowanie wieńców dożynkowych oraz straganów.

Serdecznie zapraszamy do Krzyżowej, w niedzielę 4 września od godz. 12.00