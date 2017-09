Wspomnieli Wiesia na kortach (FOTO)

Kolejna edycja Turnieju Mikstów Pamięci Wiesia Kułakowskiego za nami. Choć na raty, w dwa dni, to jednak udało się przeprowadzić całą imprezę do końca. Grą i sympatycznym spotkaniem uczczono pamięć nieodżałowanego pedagoga, działacza sportowego, a przede wszystkim dobrego człowieka!

Impreza organizowana przez Świdnicki Ośrodek Kultury przy współorganizacji Tenis Fan Klubu i współudziale Starostwa Powiatowego i Fundacji Łączy Nas Football odbyła się 3 i 4 września. W niedzielę już od rana pogoda straszyła opadami deszczu i niską temperaturą w stosunku do ostatnich dni. Wiatr też niestety miał swoje znaczenie w odczuwaniu chłodu. Mimo to atmosfera na kortach była bardzo gorąca dzięki zaciętym spotkaniom. Większość meczów kończyła się dopiero w tie-breakach bo system gry przewidywał zwycięstwo w dwóch setach zaczynając od stanu 2-2 w każdym secie. O godzinie 11.00 w oficjalnym otwarciu turnieju uczestniczyła żona Halina, syn Wiesia z żoną i potomstwem. Byli też najbliżsi przyjaciele: Wiesław Wojewoda i Jan Sikora oraz znajomi i uczniowie z kortów. Kilka słów wygłosił Zygmunt Worsa wicestarosta świdnicki i Halina Kułakowska w asyście dyrektora ŚOSIR-u, Jerzego Żądło. Po uroczystości reprezentacja uczestników memoriału wraz z rodziną udali się na cmentarz złożyć wiązankę kwiatów na grobie Wiesia. Do turnieju zgłosiło się 11 par głównie małżeńskich choć turniej zgodnie z regulaminem przewidziany był też dla mikstów czyli par mieszanych. Turniej rozpoczęty o godz. 9.00 przerwany został silnym opadem deszczu ok godz. 16.00 w trakcie spotkań półfinałowych. Dokończenie półfinałów i meczów o miejsca trzecie i pierwsze odbyło się w poniedziałek. Z czterech meczów, które zostały do rozegrania trzy były bardzo zacięte i kończyły się remisem w setach 1-1 a o przejściu do ścisłego finału musiał decydować tie-break. W pierwszym półfinale Barbara i Jacek Agrysowie pokonali 6-7, 7-5 (7-2) Aleksandrę i Romana Kuców. W drugim para Lidia i Piotr Ekowie wygrali 4-6, 7-5 (7-5) z Joanną i Piotrem Baziakami. Mecz o trzecie miejsce pomiędzy parą Kuc i Baziak padł łupem tych pierwszych. W ścisłym finale emocji nie zabrakło. Najpierw pierwszego seta 6-4 wygrała para Angrysów, drugiego w tym samym stosunku 6-4 zwyciężyli Ekowie, by w tie-breaku również być lepszymi pokonując rywali 7-2.

Na najlepszych czekały statuetki i dyplomy. Zwycięzcy otrzymali też ufundowane przez firmę JAKO torby sportowe. Wśród wszystkich uczestników rozlosowano też drobne gadżety sportowe. Nie obyło się też bez wspólnego grilla i wspominek o Wiesiu, które trwały do wieczora.

Klasyfikacja końcowa

1. Lidia Ek, Piotr Ek – Boguszów Gorce

2. Barbara Angrys, Jacek Angrys – Strzegom

3. Aleksandra Kuc, Roman Kuc – Świdnica

4. Joanna Baziak, Piotr Baziak – Świdnica

5-6. Edyta Pawłowska, Andrzej Pawłowski – Świdnica

5-6. Joanna Kus, Roman Kus – Strzegom

7. Elżbieta Orzechowska, Jacek Orzechowski – Świdnica

8. Katarzyna Śmiechowicz, Bartosz Gasiulewicz – Świdnica

9-10. Barbara Bobińska, Czarek Bobiński – Świdnica

9-10. Violetta Sztuka, Dariusz Sztuka – Świdnica

11. Katarzyna Kałat, Ireneusz Wiercigroch – Świdnica