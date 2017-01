Wspólnie zaśpiewają kolędę „Oj maluśki, maluśki”

Już po raz osiemnasty w Świdnicy odbędzie się Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych, tym razem tylko I stopnia. W tym roku zmieniła się formuła spotkania.



Chóry szkół muzycznych z Dolnego Śląską będą kolędować w piątek, 27 stycznia o godz. 15.30 w świdnickiej katedrze.

Będzie inaczej niż zwykle. – Zamiast współzawodnictwa w ramach konkursu wydarzenie przyjmie formę przeglądu, której główną ideą jest wspólne kolędowanie, prezentacja osiągnięć artystycznych chórów szkół muzycznych I stopnia regionu dolnośląskiego, a także innych placówek świdnickich w repertuarze kolędowym oraz promowanie ich w środowisku lokalnym – informują organizatorzy.

W tej edycji do Świdnicy zjadą młodzi chórzyści z 7 dolnośląskich szkół muzycznych: z Bielawy, Bolesławca, Dzierżoniowa, Jeleniej Góry, Milicza, Świdnicy i Wrocławia. Nie zabraknie świdnickiego akcentu. W kolędowaniu wezmą udział świdnickie formacje: Chór dziecięcy „Libro di muzica” działający przy Szkole Podstawowej nr 8, Chór Pryma Voce z III Liceum Ogólnokształcącego, Chór Wyższego Seminarium Duchownego oraz Zespół Muzyki Dawnej „Totus Musicus” z Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy.

Na zakończenie wszystkie chóry wykonają wspólne kolędę „Oj maluśki, maluśki”. Wstęp jest wolny.

Dolnośląskie Kolędowanie to impreza powołana do życia w 1999 roku z inicjatywy ówczesnego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu Dolnośląskiego Andrzeja Kosendiaka we Wrocławiu, a od 2002 roku organizowana w Świdnicy przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Ludomira Różyckiego.

Stanowi trwałą tradycję w działalności dolnośląskich szkół muzycznych.

Kolędowanie – to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji, wciąż żyw w społeczeństwie, łącząca w sobie wątki rodzime narodowe, z uniwersalnym przesłaniem, dająca radość wszystkim jej współuczestnikom – wykonawcom i odbiorcom. Ale to także – niezmierzony zasób muzycznej i literackiej twórczości kolęd, pastorałek, pieśni noworocznych sięgającej Średniowiecza i szczególnie rozwiniętej w naszym kraju w późniejszych okresach, nieustannie wzbogacanej do dziś. To wreszcie – jedna z najpopularniejszych i najpowszechniej dostępnych form muzykowania.

DOLNOŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE służy kultywowaniu jednej z najpiękniejszych polskich tradycji muzycznych i obyczajowych.

