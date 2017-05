„Wolność i pokój to najważniejsze wartości” (FOTO)

W 72. rocznicę zakończenia II wojny światowej uczczono pamięć poległych żołnierzy. – Musimy się spotykać tak jak dziś i przypominać sobie, że wolność i pokój to – bez patosu – najważniejsze wartości w naszym życiu – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Dzisiaj, 8 maja przed Pomnikiem Zwycięstwa na placu Grunwaldzkim w Świdnicy zgromadziła się garstka osób m.in. przedstawiciele władz miasta i powiatu, związków kombatanckich oraz organizacji politycznych i społecznych. Uczestnicy najpierw złożyli wieńce pod pomnikiem, a później minutą ciszy uczcili pamięć poległych.

W programie obchodów Dnia Zwycięstwa nie zaplanowano przemówień, ale głos postanowiła jednak zabrać prezydent Świdnicy, bo jak stwierdziła, kilka słów należy się tym, dla których pamięci zorganizowano dziś miejskie uroczystości. – Pochylając głowy przed pomnikiem, w pamięci mamy 60 milionów ludzi, którzy zginęli w różnych miejscach świata podczas tej najbardziej krwawej z wojen – mówiła Beata Moskal-Słaniewska i zaznaczyła: – Pochylając głowy mamy też w pamięci tych, którzy przynieśli nam wolność i są dzisiaj tutaj z nami i uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, kiedy oddajemy cześć wolności.

Prezydent podkreśliła, że koniec wojny miał oznaczać pokój, ale się to niestety nie udało. – Zakończenie tej z najstraszliwszych wojen było nadzieją na pokój. Ludziom wydawało się wtedy, że przeszliśmy tak ogromne piekło i tak straszliwe rzeczy, że będzie to nauczka na następne lata. Tak się jednak nie dzieje. Gdy czytamy wiadomości, to właściwie nie ma dnia, aby nie było informacji o kilku, kilkudziesięciu czy kilkaset zabitych na różnych frontach wojennych. Wciąż słyszymy o ginącej ludności cywilnej i rujnowanych miastach, więc musimy się spotykać tak jak dziś i przypominać sobie, że wolność i pokój to – bez patosu – najważniejsze wartości w naszym życiu – mówiła.

tekst i zdjęcia Beata Figurna-Garbiec