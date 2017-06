Wielkie testowanie

Z końcem maja drugoligowe siatkarki Polonii Świdnica zakończyły treningi i udały się na zasłużone odpoczynek. Do zajęć wrócą na początku sierpnia Najbliższe tygodnie należeć będą do działaczy, którzy muszą zatrudnić nowego trenera i zbudować skład na nowy sezon.

Minione rozgrywki były najlepsze od wielu lat. Świdniczanki wygrały rundę zasadniczą w swojej grupie II ligi i stanęły do kilkustopniowych baraży o awans do I ligi. Dotarły do półfinału, czyli dziesiątki najlepszych drużyn w II lidze. W nim, w rywalizacji do trzech zwycięstw, uległy 0:3 PLKS-owi Pszczyna. Po tym zdarzeniu do dymisji podał się trener Marek Olczyk, który pracował z zespołem od 2014 roku. Ponadto przenosiny do drugoligowej drużyny z Poznania zasygnalizowała Agnieszka Adamek.

Włodarze Polonii rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca oraz przegląd zawodniczek, które mogłyby wzmocnić zespół. – Zainteresowanie grą w naszym klubie jest bardzo duże. Na treningach pojawiło się około dwudziestu dziewczyn z Wrocławia, Piły, Jawora, praktycznie wszystkie pozycje. Dopóki nie uzgodnimy wszystkich szczegółów nie chcę podawać nazwisk, ale myślę, że w przyszłym sezonie nie będziemy mieli problemów ze składem. Podobnie przedstawia się sprawa z trenerem. Rozmowy trwają. Myślę, że wkrótce będę mogła podać to nazwisko – mówi Grażyna Działowska, prezes siatkarskiej Polonii.

Przygotowania do nowego sezonu siatkarki Polonii rozpoczną 1 sierpnia. Pod koniec tego miesiąca wyjadą na obóz do Wołowa. Liga – prawdopodobnie – wystartuje na przełomie września i października.