W ŚKPR-ze idzie młodość

Kolejne zwycięstwo znalazło się na koncie piłkarzy ŚKPR-u Świdnica. W sobotę świdniczanie pewnie pokonali OSiR Komprachcice, a debiuty w II lidze zaliczyło dwóch następnych juniorów. Łącznie trener Grzegorz Garbacz wypuścił do boju aż pięciu graczy młodego ŚKPR-u.

ŚKPR Świdnica – OSiR Komprachcice 27:20 (14:10)

Przebieg meczu: 5′ 2:1, 10′ 3:2, 15′ 6:3, 20′ 10:6, 25′ 12:6, 30′ 14:10, 35′ 15:12, 40′ 17:12, 45′ 20:14, 50′ 22:18, 55′ 24:19, 60′ 27:20

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz – Bieżyński 6, P. Kijek 5, D. Kijek 3, Piędziak 2, Borowski 2, Paleń 2, Kopyciak 2, Chmiel 1, Rzepecki 1, Brygier 1, Czerwiński 1, Dębowczyk 1, Starosta

Kary: ŚKPR 4 minuty, Komprachcice 6 minut

Karne: ŚKPR 2/1, Komprachcice 4/1

Mecz nie miał długiej historii i większej dramaturgii. ŚKPR w pełni kontrolował wydarzenia na boisku i wygrał 27:20. Goście przyjechali do Świdnicy koszmarnie osłabieni – byli w stanie wystawić zaledwie dziewięciu zawodników, w tym dwóch bramkarzy. W ŚKPR-ze wciąż jest szpital (do grona kontuzjowanych dołączył Mateusz Chaber), ale z długością ławki nie ma problemów, bo szeroką ławą do składu wskakują juniorzy młodsi. W sobotę spędzili na parkiecie mnóstwo czasu, a Rafał Kopyciak i Paweł Starosta zebrali pierwsze ligowe szlify. W drugiej części przez dłuższy czas w polu grało pięciu juniorów i… ich trener Patryk Dębowczyk. Siódemkę uzupełniał Dariusz Bajkiewicz w bramce. Popularny „Baja” zaliczył zresztą bardzo udany występ, między innymi obronił trzy rzuty karne! – Ten mecz powinien wyglądać inaczej, a my powinniśmy wygrać wyżej. Cieszę się z dwóch punktów i z gry młodych zawodników. Mogli dzisiaj więcej pograć i to wykorzystali – podsumował spotkanie trener świdniczan Grzegorz Garbacz.

II liga piłki ręcznej, grupa 2.

16. kolejka (11-12.02): ŚKPR Świdnica – OSiR Komprachcice 27:20 (14:10), AZS Zielona Góra – Bór Oborniki Śl. 35:24 (16:13), Żagiew Dzierżoniów – Zagłębie II Lubin 32:22 (17:11), Tęcza Kościan – Orlik Brzeg 27:22 (13:11), Start Konin – Lider Swarzędz 31:27 (14:14), Astra Nowa Sól – Dziewiątka Legnica 28:18 (15:8), Sparta Oborniki Wlkp. – Zew Świebodzin 24:26 (12:11)

1. AZS Zielona Góra 16 32 16-0-0 534:369

2. ŚKPR Świdnica (s) 16 30 15-0-1 494:386

3. Zew Świebodzin 16 23 11-1-4 440:396

4. Żagiew Dzierżoniów 16 19 9-1-6 431:403

5. Start Konin 16 18 9-0-7 456:447

6. Sparta Oborniki Wlkp. 16 17 8-1-7 397:363

7. Lider Swarzędz 16 13 6-1-9 412:433

8. Orlik Brzeg 16 13 5-3-8 409:443

9. OSiR Komprachcice 16 12 5-2-9 413:440

10. Tęcza Kościan (b) 16 12 5-2-9 426:492

11. Bór Oborniki Śl. 16 12 6-0-10 454:542

12. Zagłębie II Lubin 16 8 4-0-12 405:434

13. Astra Nowa Sól (b) 16 8 4-0-12 394:441

14. Dziewiątka Legnica 16 7 3-1-12 345:408

17. kolejka (18-19.02): Orlik – ŚKPR, Sparta – Zielona Góra, Zew – Astra, Dziewiątka – Start, Lider – Tęcza, Komprachcice – Żagiew, Zagłębie II – Bór