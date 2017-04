W piątek startuje 45. Rajd Świdnicki Krause (VIDEO)

Można rozpocząć odliczanie godzin pozostałych do rozpoczęcia rywalizacji w pierwszej Rundzie Inter Cars Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – 45. Rajdzie Świdnickim-KRAUSE. Na starcie w Świdnicy zobaczymy aż osiemdziesiąt załóg; 57 zgłosiło się do Inter Cars RSMP, a 23 załogi wystartują w nowym cyklu – Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Czekają nas ogromne emocje.

Klasyczne odcinki specjalne, chociażby ze względu na spodziewaną w tym roku zmienną pogodę, mogą okazać się jeszcze bardziej wymagające niż w latach poprzednich. Wygrywali tutaj najlepsi zawodnicy sięgający później po tytuły mistrzowskie w kraju i w Europie. Na liście zwycięzców widnieją nazwiska Mariana Bublewicza, Krzysztofa Hołowczyca, Leszka Kuzaja, Janusza Kuliga, czy też obecnego Mistrza Europy – Kajetana Kajetanowicza.

Z numerem 1 w tegorocznym rajdzie wystartują Jakub Brzeziński z Szymonem Marciniakiem, którzy zapowiadają start przednionapędowym Citroenem DS3 R3T. Sześć załóg wystartuje samochodami klasy R5. Filip Nivette z Kamilem Hellerem nakleją numer 2 na drzwi swojej Skody Fabia R5. Tuż za nimi na liście zgłoszeń widnieją Jarosław Kołtun z Ireneuszem Pleskotem i Zbigniew Gabryś z Arturem Natkańcem. Te załogi wystartują w Świdnicy Fordami Fiesta R5. Świetnie znany polskim kibicom Dominykas Butvilas zapowiada Skodę Fabię R5, a jego pilotem będzie Renatas Vaitkevicius. Bliźniaczym samochodem zadebiutuje na trasach RSMP Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Z numerem 7 do rywalizacji przystąpią Tomasz Kasperczyk i Damian Syty (Ford Fiesta R5). Pięć załóg zgłosiło się w samochodach klasy Open N, a aż jedenaście zespołów, z Dariuszem Polońskim i Balbiną Gryczyńską na czele, będzie rywalizować za kierownicą samochodów przygotowanych w klasie 4. Janek Chmielewski podobnie jak w zeszłym roku wystartuje za kierownicą tylnonapędowego BMW R+Maxi. Jego pilotem będzie Kamil Kozdroń. Ich BMW zgłoszone jest w klasie Open 2WD.

Pełna lista zgłoszeniowa RSMP

Pełna lista zgłoszeniowa HRSMP

Ceremonia startu 45. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE rozpocznie się w piątek (21 kwietnia) o godzinie 17.30 na Rynku w Świdnicy. Pierwsza załoga na wyruszy na trasę Super OS Crusar w piątkowy wieczór o godzinie 19.03. Na trasie prologu, przed rozpoczęciem właściwej rywalizacji, pojawi się zeszłoroczny zwycięzca Rajdu Świdnickiego-KRAUSE – Grzegorz Grzyb, a jego pilotem będzie Pani Prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Sobota i niedziela to rywalizacja na klasycznych próbach Przedgórza Sudeckiego, ale załogi po każdej pętli będą przyjeżdżać do Świdnicy, aby na serwisie zlokalizowanym na terenie OSiR przygotować auto do rywalizacji na kolejnych próbach. Zakończenie Rajdu zaplanowane jest na niedzielę 23 kwietnia na godzinę 15.40 – oczywiście na Rynku w Świdnicy.

Piątek, 21 kwietnia 2017

Ceremonia Startu 45. Rajdu Świdnickiego-KRAUSE (Rynek) 17.30

Długość (km)

OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR 3.00 19.03



Sobota, 22 kwietnia 2017

Serwis OSiR Świdnica 9:00

OS 2 Rościszów – Walim 1 8.40 9:54

OS 3 Miłków – Kamionki 1 12.90 10:29

OS 4 Wolibórz – Jodłownik 8.30 11:39

Serwis OSiR Świdnica 12:32

OS 5 Rościszów – Walim 2 8.40 13:56

OS 6 Miłków – Kamionki 2 12.90 14:31

OS 7 Wolibórz – Jodłownik 2 8.30 15:41

OS 8 Rościszów – Walim 3 8.40 16:30

Serwis OSiR Świdnica 17.15



Niedziela, 23 kwietnia 2017

Serwis OSiR Świdnica 9:00

OS 9 Kamionki – Walim 1 19.55 10:00

OS 10 Zagórze – Walim 1 13.05 10:48

Serwis OSiR Świdnica 12:00

OS 11 Kamionki – Walim 2 19.55 13:30

OS 12 Zagórze – Walim 2 (Power Stage) 13.05 14:18

Ceremonia mety, uroczyste zakończenie Rajdu (Rynek) 15:30