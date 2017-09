W hołdzie polskim żołnierzom (FOTO)

10 września odbyły się oficjalne uroczystości na Kanadyjsko-Polsko-Brytyjskim Cmentarzu Wojskowym w Adegem-Maldegem. Na terenie nekropolii znajdują się m.in. 33 groby żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Na zaproszenie władz miasta Maldegem, hołd poległym żołnierzom oddała wójt gminy Teresa Mazurek. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawiciela JKM Króla Belgii, ambasadora Kanady, przedstawicieli Wojska Polskiego, władz Flandrii, licznych organizacji kombatanckich oraz mieszkańców.

Każdego roku w Maldegem-Adegem oddawany jest hołd żołnierzom polskim, kanadyjskim i brytyjskim poległym w walkach o Aalter (miejscowość pomiędzy Brugią a Gandawą). W swoim przemówieniu burmistrz miasta partnerskiego Marleen Van den Bussche podkreślała zasługi polskich żołnierzy walczących o wyzwolenie północnych regionów Belgii

Cenimy drogie nam wartości takie jak pokój, pomyślność, dobrobyt. Są to marzenie dla każdego z nas, ale zostały one wywalczone ogromnym poświęceniem i ofiarą tysięcy młodych ludzi, którzy zginęli podczas II Wojny Światowej. Wśród nich są polscy żołnierze, walczący o wyzwolenie północnych regionów Belgii z 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka.

Wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek wraz z rzecznikiem prasowym oddali hołd poległym żołnierzom, składając wieniec pod pomnikiem na cmentarzu w Adegem.

Po uroczystościach odbyło się spotkanie z weteranami oraz wdowami żołnierzy walczących o wolność Belgii, a także Polonią gromadzącą się wokół projektu „adopcji grobów”. To pomysł kandyjsko-bielgijskiego stowarzyszenia działającego w Ghent. Główną ideą tej inicjatywy jest przede wszystkim modlitwa za zmarłych żołnierzy. Jednak większość z opiekujących się grobami dba również o to, aby podczas takich właśnie uroczystości przynieść kwiaty, zapalić znicz. To piękna i szlachetna inicjatywa. Młodzi Polacy walcząc w wolność Belgii wierzyli, że wrócą do Polski. Wielu z nich zginęło, a Belgowie czują dług wdzięczności wobec żołnierzy wojsk alianckich. Pięknie też kultywują pamięć o poległych, przychodząc wraz z dziećmi, aby w ten sposób uczyć historii młode pokolenie. Za to należą się władzom Maldegem jak i wszystkim organizacjom dbającym o ten cmentarz słowa szczególnego uznania – podkreślała wójt gminy Teresa Mazurek.

Po uroczystościach odbyło się spotkanie z weteranami oraz miejscową Polonią. Ambasadę RP w Belgii reprezentowała wicekonsul Agnieszka Paciorek, a Wojsko Polskie gen. bryg. Andrzej Przekwas – od 2016 roku szef Zarządu Rozpoznania i Wywiadu J2 SHAPE w Naczelnym Dowództwie Sił Sojuszniczych NATO w Europie w belgijskim Mons.