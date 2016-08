Uwaga na kontrole drogowe

Policja informuje o najbliższych kontrolach drogowych. Kierowcy – noga z gazu!

W celu poprawy bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w dniach 26-28 sierpnia br., na drogach całego kraju, w tym na terenie powiatu świdnickiego, przeprowadzone zostaną działania policyjnej „drogówki” pod hasłem „Ostatni weekend wakacji”. Głównym założeniem jest zapewnienie użytkownikom dróg bezpiecznej podróży i spokojnego powrotu do domu z miejsc wakacyjnego wypoczynku.

W tych dniach na drogach spodziewać się można zwiększonej ilości patroli policyjnych. Akcja ma zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością ruchu drogowego w dniach i godzinach przewidywanych, wzmożonych powrotów z miejsc wypoczynku do miejsc zamieszkania. Intensywność działań dostosowana zostanie do przewidywanego natężenia ruchu i lokalnych uwarunkowań.

Główne założenia akcji to:

wzmożony nadzór nad ruchem pojazdów;

zapewnienie użytkownikom dróg bezpiecznej podróży i powrotu do domu;

maksymalne wykorzystanie w służbie posiadanego sprzętu kontrolno–pomiarowego oraz pojazdów wyposażonych w wideorejestratory;

eliminowanie z ruchu drogowego kierujących po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu;

eliminowanie z ruchu pojazdów niesprawnych technicznie;

egzekwowanie od kierujących i pasażerów stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci;

egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości.

26 sierpnia br. w godzinach 6.00-22.00 na drogach powiatu świdnickiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzić będą wzmożone działania kontrolne pod kryptonimem „Prędkość”. Funkcjonariusze sprawdzą m.in. czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach.

Działania te mają na celu nie tylko ujawnianie sprawców wykroczeń, którzy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, ale również napiętnowanie ich negatywnych zachowań, a także wyrobienie przeświadczenia u kierowców, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna, a kara za takie wykroczenia nieuchronna.

Taktyka działań powinna zakładać organizację zarówno statycznych punktów pomiarów prędkości jak i pomiarów prowadzonych dynamicznie. Kierowcy mogą spodziewać się kontroli ustawionych „kaskadowo” z częstą zmianą punktów pomiaru, w miejscach występowania zagrożeń oraz równoczesnych działań dynamicznych na pozostałych ciągach komunikacyjnych.

W trakcie takich działań funkcjonariusze wykorzystują cały sprzęt pomiarowy, w tym m.in.: videorejestratory, radarowe mierniki prędkości i urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie.

Celem tych działań jest zapobieganie wypadkom drogowym oraz wymuszenie na niektórych kierowcach niestosujących do zasad panujących na drodze przestrzegania przepisów w ruchu. Pamiętać należy, że niezdyscyplinowani kierowcy w konfrontacji z poruszającymi się prawidłowo innymi uczestnikami ruchu drogowego, mogą i często są przyczyną większości tragicznych w skutkach wypadków drogowych.