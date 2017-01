Umowy miasta są teraz jawne. Elektroniczny Rejestr już działa

W Świdnicy udało się wdrożyć jawny Elektroniczny Rejestr Umów, który pozwala każdemu mieszkańcowi przez internet na bieżąco zasięgać informacji o zawieranych przez miasto umowach z podmiotami zewnętrznymi. W rejestrze znajdziemy informacje m.in o wartości brutto każdego przedsięwzięcia, dostępne są też np., umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi.

Jest to efekt zgłaszanych wielokrotnie postulatów Świdnickiego Forum Rozwoju.

– Już w styczniu 2016 roku złożyliśmy pierwszą interpelację. Na chwilę obecną rejestr prowadzony jest na bieżąco dla wszystkich umów zawieranych od początku tego roku. Jednak ruszyły już prace nad tym, aby dostępny był rejestr umów zawieranych minimum 5 lat wstecz – od 2012 roku- o co również wnosiliśmy. Zdajemy sobie sprawę, ze jest to ogrom pracy dla pracowników urzędu. Liczymy na to, że wkrótce baza danych będzie znacznie rozszerzona – informuje Marcin Paluszek, lider Świdnickiego Forum Rozwoju.

Rejestr umów zawieranych przez Gminę Miasto Świdnica dostępny jest na stronach BIP Urzędu Miejskiego oraz pod adresem:

http://um.swidnica.pl/ftpum/pub/uru/