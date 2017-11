Udowodnili, że potrafią pomagać (FOTO/VIDEO)

Czy wiesz, co zrobić w przypadku porażenia prądem, poparzenia czy rany ciętej? Uczniowie ze świdnickich szkół podstawowych wiedzą. Dowiedli tego podczas XI Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać”. Najlepsza z udzielania pierwszej pomocy okazała się, tak w poprzednich latach, drużyna gospodarzy, czyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy.

Ratują od 11 lat

Tegoroczna edycja od lat organizowana przez Szkołę Podstawową nr 315 w Świdnicy odbyła się w środę, 22 listopada w sali gimnastycznej przy ul. Pionierów. Międzyszkolny Konkurs Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać” zorganizowano już po raz jedenasty. To bardzo ważne, że jest on kontynuowany, bo dzięki niemu dzieci w szkołach podstawowych zgłębiają ważne tematy udzielania pierwszej pomocy. W dodatku nie tylko pokazują jak pomagać osobie poszkodowanej, ale i przygotowują z tej tematyki prace plastyczne. Najmłodsi co roku zaskakują jury swoimi pomysłami.

Osiem stacji

Tym razem w konkursie zmierzyły się ze sobą pięcioosobowe drużyny z ośmiu świdnickich podstawówek. – Zadaniem uczniów w tej części konkursu było pokazanie, w jaki sposób należy udzielić pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach. Musieli udowodnić, że umieją pomóc m.in. osobie porażonej prądem, poszkodowanemu z raną ciętą dłoni, ze złamaniem otwartym przedramienia, poparzonemu dziecku – wymienia dyrektor SP nr 315 Magdalena Butkiewicz. – Sędziowie oceniali również działania uczniów w sytuacjach udzielania pomocy osobie, która straciła przytomność lub ma intensywny krwotok z nosa.

Organizatorzy cały czas mówili, że są niezmiernie dumni, że tak szeroką rzeszę młodzieży udaje się co roku zaangażować w zawody pierwszej pomocy. Podkreślali, że w tym konkursie nie ma przegranych. Ważne jest to, aby umieć pomóc potrzebującej osobie, gdy znajdzie się w sytuacji zagrożenia.

Na gospodarzy nie ma mocnych!

Pracę uczniów oceniali wolontariusze PCK, a nad całością czuwało jury, w którego składzie zasiedli: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 315 Magdalena Butkiewicz, Teresa Borek z PCK w Świdnicy, Robert Topolski z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, Halina Ulanowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, Krzysztof Grzegorczyk ze Straży Miejskiej w Świdnicy, Ewa Żyłka z Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy oraz szkolna pielęgniarka Urszula Besser.

Po zsumowaniu punktów zwycięzcą XI Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy „Umiemy pomagać” została ponownie drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy (skład: Alicja Kisiel, Patrycja Mińska i Roksana Żyłka). Drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy. W nagrodę zwycięzcy otrzymali m.in. smartwatch, słuchawki i szczoteczki elektryczne.

Konkurs podzielony na etapy

Zmagania zostały podzielone na części. W ratowniczej – praktycznej udział wzięli uczniowie starszych klas, a część plastyczna była przeznaczona dla uczniów klas 1-3. Mieli oni za zadanie wykonać pracę plastyczną na zadany temat. W tym roku brzmiał on „Bezpieczna jazda na rowerze”. Uczestnicy konkursu świetnie wychwycili w swoich pracach te sytuacje i zostali nagrodzeni.

Pierwsze miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zajął Wojciech Drozd ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy, drugie miejsce zdobyła Antonina Wolf ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy, a trzecie – Nikola Dolak ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Świdnicy.

Przyznano też wyróżnienia. Otrzymali je: Aleks Kuźmiński z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bliżej Dziecka”, Antonina Janicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy, Oliwia Golańska ze Szkoły Podstawowej nr 315 w Świdnicy oraz Malwina Skonieczna ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy.

– Konkurs mógł się odbyć w naszej szkole dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów, czyli pań: Bogusławy Kętrzyńskiej, Alicji Surowiec –Komarnickiej. Do sukcesu naszych uczniów przyczyniła się również pani Urszula Besser, która prowadziła dla nich szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – dodaje dyrektor.

tekst Beata Figurna-Garbiec