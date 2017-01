Uczą się kodowania

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy idą z duchem czasu i uczą się programowania podczas specjalnej godziny kodowania. Są pierwsze efekty.

– Komputery są wszędzie, zmieniając każdą branżę na świecie, ale mniej niż połowa wszystkich szkół uczy informatyki. Dziewczęta stanowią mniejszość w nauce informatyki, a także w branży technologicznej. Dobrą wiadomością jest to, że jesteśmy na drodze, aby to zmienić – tłumaczy programista Mateusz Kutyba.

Godzina Kodowania jest największą inicjatywą edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce (1221 wydarzeń w 2016 roku). Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Ta inicjatywa nie jest ograniczona tylko do szkół, może w niej brać udział każdy, w każdym wieku. Do tego nie jest potrzebne żadne przygotowanie informatyczne, czy w zakresie programowania. W Godzinę Kodowania włączyły się największe firmy z branży technologicznej, takie jak Google, MSN, Yahoo! i Disney. Ponad 100 partnerów przyłączyło się by wspierać ten ruch. Każdy Apple Store na świecie gościł Godzinę Kodowania. Prezydent Obama napisał swoją pierwszą linię kodu w ramach kampanii.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy również dołączyli do tego wydarzenia. Szesnaścioro uczniów z klasy II b wzięło udział w zajęciach, które przeprowadził Mateusz Kutyba, programista aplikacji internetowych ze świdnickiej firmy Franc Gardiner.

– Młodzi uczniowie mieli okazję napisać swoje pierwsze linie kodu w życiu. Był to ich pierwszy w życiu kontakt z programowaniem. Celem zajęć było nie tylko przybliżenie podstawowych pojęć i zasad dotyczących informatyki, ale też uświadomienie młodym ludziom, że pracą i zaangażowaniem można osiągnąć niemal każdy, nawet najtrudniejszy cel. Nikt nie rodzi się programistą. Nauka programowania jest jak nauka nowego języka; nie od razu władasz nim biegle – wyjaśnia programista.

Uczestnicy mają możliwość kontynuowania nauki i zabawy w domu na portalu https://code.org/ .

Kolejne zajęcia w SP6 zaplanowano dla większej liczby uczniów. Odbędą się one w grudniu podczas Tygodnia Edukacji Informatycznej (4-10.12.2017 roku).