Tym razem porażki

Po bardzo dobrej inauguracji w IV lidze, druga kolejka nie była już tak udana dla zespołów z powiatu świdnickiego. Karolina Jaworzyna i AKS Strzegom przegrały. Polonia-Stal Świdnica swój wyjazdowy mecz z Bielawianką rozegra we wtorek.

W drugiej kolejce AKS zmierzył się z drugim w stawce Orkanem Szczedrzykowice. Mecz na szczycie nie zawiódł. Padło pięć bramek, ale humory dopisywały tylko gościom. Orkan wygrał 3:2, a gola na wagę trzech punktów zdobył na cztery minuty przed końcem wychowanek AKS-u Paweł Wyżga.

W jedynym niedzielnym spotkaniu Karolina przegrała we Wrocławiu z rezerwami Śląska 0:4. Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis, a Karolina potrafiła się przeciwstawić rywalom wzmocnionym graczami z ekstraklasy (Daniel Łuczak, Adrian Łyszczarz). Worek z bramkami rozwiązał się w 49. minucie. – Gdybyśmy przegrali 0:2 przyjęlibyśmy to. Wynik 0:4 uważam za wysoki. Po porażce w Świdnicy Śląsk musiał ten mecz wygrać. Dla nas była to dobra nauka, ale momentami prezentowaliśmy się naprawdę dobrze – mówił po meczu trener Karoliny, Tomasz Idziak.

Pojedynek pomiędzy Bielawianką i Polonią-Stalą Świdnica został przełożony na wtorek, 22 sierpnia (godz. 17.30). Gospodarze tłumaczyli decyzję remontem głównej trybuny.

IV liga Sport-Track, grupa wschodni

1. kolejka (15 sierpnia): Polonia-Stal Świdnica – Śląsk II Wrocław 2:0 (1:0), Karolina Jaworzyna – Wiwa Goszcz 1:1 (0:0), Nysa Kłodzko – Unia Bardo 4:0 (2:0), Polonia Trzebnica – Foto Higiena Gać 2:1 (1:0), Orzeł Ząbkowice – Górnik Wałbrzych 2:2 (2:1), Sokół Wielka Lipa – Pogoń Oleśnica 1:0 (1:0), Sokół Marcinkowice – MKP Wołów 2:1, Piast Żerniki Wrocławskie – Bielawianka 0:1 (0:0)

2. kolejka (19/20 sierpnia): Śląsk II Wrocław – Karolina Jaworzyna 4:0 (0:0), Unia Bardo – Wiwa Goszcz 3:4 (2:1), MKP Wołów – Piast Żerniki 1:1 (0:0), Górnik Wałbrzych – Sokół Wielka Lipa 2:1 (1:0), Foto Higiena Gać – Orzeł Ząbkowice 2:1 (0:0), Nysa Kłodzko – Polonia Trzebnica 3:3 (1:2), Pogoń Oleśnica – Sokół Marcinkowice 1:3. Mecz Bielawianka Bielawa – Polonia-Stal Świdnica przełożono na 22.08.

Sokół Marcinkowice 2 6 2-0-0 5:2 Nysa Kłodzko (b) 2 4 1-1-0 7:3 Polonia Trzebnica (b) 2 4 1-1-0 5:4 Wiwa Goszcz 2 4 1-1-0 5:4 Górnik Wałbrzych (s) 2 4 1-1-0 4:3 Śląsk II Wrocław (s) 2 3 1-0-1 4:2 Polonia-Stal Świdnica 1 3 1-0-0 2:0 Bielawianka 1 3 1-0-0 1:0 Foto Higiena Gać 2 3 1-0-1 3:3 Sokół Wielka Lipa 2 3 1-0-1 2:2 Orzeł Ząbkowice 2 1 0-1-1 3:4 MKP Wołów 2 1 0-1-1 2:3 Piast Żerniki (Wrocław) (b) 2 1 0-1-1 1:2 Karolina Jaworzyna 2 1 0-1-1 1:5 Pogoń Oleśnica 2 0 0-0-2 1:4 Unia Bardo Śl. 2 0 0-0-2 3:8

Następna kolejka (26-27.08): Polonia-Stal – Wołów (sb. 17.00), Wiwa – Śląsk II, Sokół W. L – Foto Higiena, Sokół M – Górnik, Polonia – Unia, Orzeł – Nysa, Piast – Pogoń. Mecz Karolina – Bielawianka przełożono na 30.08.

IV liga Sport-Track, grupa zachodnia

1. kolejka (15 sierpnia): Karkonosze Jelenia Góra – AKS Strzegom 3:5 (2:0), Odra Ścinawa – Nysa Zgorzelec 1:1 (1:0), Olimpia Kamienna Góra – Orla Wasosz 1:2 (0:0), Stal Chocianów – Apis Jędrzychowice 0:2 (0:0), Górnik Boguszów-Gorce – Sparta Grębocice 1:0 (1:0), Orkan Szczedrzykowice – Olimpia Kowary 3:1 (1:0), Sudety Giebułtów – Chrobry II Głogów 3:2 (2:2), Włókniarz Mirsk – Górnik Złotoryja 2:0 (1:0)

2. kolejka (19/20 sierpnia): AKS Strzegom – Orkan Szczedrzykowice 2:3 (1:1), Włókniarz Mirsk – Chrobry II Głogów 4:2 (2:1), Olimpia Kowary – Sudety Giebułtów 2:2 (2:1), Sparta Grębocice – Karkonosze Jelenia Góra 0:0, Apis Jędrzychowice – Górnik Boguszów-Gorce 4:0 (2:0), Orla Wąsosz – Stal Chocianów 0:1 (0:0), Nysa Zgorzelec – Olimpia Kamienna Góra 2:1 (1:0), Górnik Złotoryja – Odra Ścinawa 2:3

Apis Jędrzychowice 2 6 2-0-0 6:0 Włókniarz Mirsk 2 6 2-0-0 6:2 Orkan Szczedrzykowice 2 6 2-0-0 6:3 Sudety Giebułtów (b) 2 4 1-1-0 5:4 Nysa Zgorzelec 2 4 1-1-0 3:2 AKS Strzegom 2 3 1-0-1 7:6 Orla Wąsosz 2 3 1-0-1 2:2 Górnik Złotoryja (b) 2 3 1-0-1 3:4 Stal Chocianów (s) 2 3 1-0-1 1:2 Górnik Boguszów-Gorce (b) 2 3 1-0-1 1:4 Odra Ścinawa (b) 2 1 0-1-1 3:4 Sparta Grębocice 2 1 0-1-1 0:1 Karkonosze Jelenia Góra 2 1 0-1-1 3:5 Olimpia Kowary 2 1 0-1-1 3:5 Olimpia Kamienna Góra (b) 2 0 0-0-2 2:4 Chrobry II Głogów 2 0 0-0-2 4:7

Następna kolejka (26-27.08): Sudety – AKS (nd. 17.00), Olimpia K. G. – Górnik, Stal – Nysa, Karkonosze – Apis, Chrobry II – Olimpia K., Orkan – Sparta, Odra – Włókniarz, Górnik – Orla