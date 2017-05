Tylko Polonia-Stal!

Dla piłkarzy i kibiców Polonii-Stali Świdnica wreszcie zaświeciło słońce. Po kiepskim starcie rundy wiosennej biało-zieloni łapią wiatr w żagle i wygrali drugi mecz z rzędu. Z pozostałych naszych czwartoligowców w środę, 3 maja zapunktowała jeszcze tylko Karolina Jaworzyna Śląska.





Polonia-Stal Świdnica – Bielawianka 2:1 (2:1)

Bramki: 1:0 Szczygieł 6′, 1:1 Ribas 23′, 2:1 Szczygieł 41′

Pogoń Oleśnica – Victoria Świebodzice 6:2 (2:0)

Bramki: Siódmiak (2), Szczypkowski, Kluziak, Świder, Kruszyński oraz Woźniak (2)

Karolina Jaworzyna – Unia Bardo Śl. 0:0

Karkonosze Jelenia Góra – AKS Strzegom 4:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Lekszycki 18`, 2:0 Woźniczka 29`, 3:0 Kozołubski 33`, 4:0 Lekszycki 78`

W sobotę podopieczni Tomasza Oleksego pokonali 2:1 Sokoła Marcinkowice. Tym razem w identycznych rozmiarach uporali się z zawsze groźną Bielawianką. Mecz był żywym widowiskiem. Wynik ustalono w pierwszej części Oba gole dla Polonii-Stali zdobył Kamil Szczygieł. Szczególnej urody była bramka na 1:0 zdobyta mierzonym strzałem z dwudziestu metrów.

W drugiej części gospodarze dążyli do zdobycia kolejnych goli, ale pod bramką Bielawianki brakowało zimnej krwi.

Po tej wygranej świdniczanie wrócili na drugie miejsce w tabeli. Trzy punkty mniej ma trzecia Unia Bardo, która bezbramkowo zremisowała w Jaworzynie z Karoliną. Był to kolejny udany występ podopiecznych Tomasza Idziaka.

Powodów do radości wciąż nie ma za to w Świebodzicach. Victoria aż 2:6 przegrała w Oleśnicy i coraz mocniej zagląda jej w oczy widmo degradacji do klasy okręgowej.

W grupie zachodniej niespodziewanie wysokiej porażki w Jeleniej Górze doznał AKS Strzegom. Piłkarze Jarosława Krzyżanowskiego aż 0:4 ulegli miejscowym Karkonoszom. Gospodarze rozegrali jeden z najlepszych meczów w tym sezonie i niepodzielnie panowali na boisku.

Saltex IV liga, grupa wschodnia

23. kolejka (3.05): Pogoń Oleśnica – Victoria Świebodzice 6:2 (2:0), Karolina Jaworzyna – Unia Bardo 0:0, Polonia-Stal Świdnica – Bielawianka 2:1 (2:1), Piast Nowa Ruda – Wiwa Goszcz 4:1 (0:1), Sokół Wielka Lipa – Foto Higiena Gać 0:0, Orzeł Ząbkowice – Bystrzyca Kąty Wrocławskie 0:2 (0:2), MKP Wołów – Orzeł Sadowice 3:2 (1:2), Sokół Marcinkowice – GKS Kobierzyce 1:1 (0:1)

1. Foto Higiena Gać (s) 22 60 19-3-0 64:18

2. Polonia-Stal Świdnica (s) 23 43 13-4-6 35:22

3. Unia Bardo Śl. (b) 22 40 11-7-4 50:33

4. MKP Wołów (b) 22 40 12-4-6 46:34

5. Pogoń Oleśnica 23 37 10-7-6 42:37

6. Wiwa Goszcz (b) 23 33 9-6-8 46:38

7. Karolina Jaworzyna (b) 22 33 10-3-9 34:39

8. Orzeł Ząbkowice 22 31 9-4-9 30:30

9. Bielawianka 22 29 7-8-7 38:30

10. Bystrzyca Kąty Wr, (s) 23 29 9-2-12 31:48

11. Sokół Wielka Lipa 23 27 7-6-10 37:37

12. GKS Kobierzyce 23 27 7-6-10 38:35

13. Victoria Świebodzice (b) 22 23 6-5-11 34:49

14. Sokół Marcinkowice (b) 23 22 6-4-13 31:39

15. Piast Nowa Ruda 23 16 3-7-13 24:51

16. Orzeł Sadowice (b) 22 11 3-2-17 20:59

Następna kolejka (6-7.05): Victoria – Piast (sb. 15.00), Kobierzyce – Polonia-Stal (15.00), Orzeł S. – Karolina (sb. 16.00), Foto Higiena – Sokół M., Bystrzyca – Sokół W. L., Wiwa – Orzeł Z., Unia – Pogoń, Bielawianka – Wołów

Saltex IV liga, grupa zachodnia

23. kolejka (3.05): Karkonosze Jelenia Góra – AKS Strzegom 4:0 (3:0), Lotnik Jeżów Sudecki – Granica Bogatynia 4:3 (1:0), Apis Jędrzychowice – GKS Warta Bolesławiecka 1:0 (0:0), Piast Wykroty – Stal Chocianów 2:1 (1:1), Orla Wąsosz – Sparta Grębocice 4:1, Włókniarz Mirsk – Zamet Przemków 2:2 (0:0), Orkan Szczedrzykowice – Zagłębie II Lubin 0:1 (0:1), Nysa Zgorzelec – Chrobry II Głogów 0:3 (0:1)

1. Zagłębie II Lubin (s) 23 62 20-2-1 95:11

2. Orkan Szczedrzykowice 23 54 18-0-5 49:23

3. Apis Jędrzychowice (b) 23 47 14-5-4 51:34

4. AKS Strzegom 23 41 12-5-6 62:38

5. Orla Wąsosz (b) 23 37 10-7-6 48:28

6. Stal Chocianów (b) 23 36 10-6-7 30:30

7. Włókniarz Mirsk 23 32 8-8-6 31:30

8. Sparta Grębocice (b) 23 31 9-4-10 42:52

9. Chrobry II Głogów 23 31 10-1-11 47:47

10. Karkonosze Jelenia Góra (s) 23 29 8-6-9 40:30

11. GKS Warta Bolesławiecka (b) 23 25 8-1-14 33:43

12. Piast Wykroty (b) 23 25 7-4-12 46:65

13. Nysa Zgorzelec (b) 23 23 6-5-12 34:33

14. Zamet Przemków (b) 23 17 4-5-14 30:77

15. Lotnik Jeżów Sudecki 23 16 4-4-15 22:62

16. Granica Bogatynia 23 13 4-1-18 27:88

Następna kolejka: (6-7.05): AKS – Orla (sb. 17.00), Zagłębie II – Nysa, Zamet – Orkan, Granica – Orkan, Włókniarz – Karkonosze, Sparta – Piast, Stal – Apis, Chrobry II – Lotnik