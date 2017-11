Tychy zdobyte

Siatkarki Polonii Świdnica chyba na dobre wróciły na zwycięski szlak. W sobotę pokonały na wyjeździe groźny TKS Tychy i umocniły się na pierwszej lokacie w tabeli II ligi. Do zakończenia pierwszej rundy pozostały dwa mecze z teoretycznie łatwiejszymi rywalami z Katowic i Rudy Śląskiej.

TKS Tychy – Polonia Świdnica 1:3 (20, -20, -21, -18)

Polonia: Śmidowicz Gezella Paluszkiewicz Woźniak Malodobra Krusiewicz Adamek (libero) oraz Druciak, Jewiarz, Telega

Mecz ułożył się według scenariusza z kilku poprzednich spotkań. Świdniczanki przegrały pierwszą partię, aby kolejne trzy rozstrzygnąć na swoją korzyść i w efekcie skasować komplet trzech punktów. W obozie Polonii żartuje się, że pierwszy set jest rozpoznawczy i służy do wybrania optymalnego ustawienia drużyny.

W Tychach kluczowa była trzecie odsłona. Przy stanie 1:1 Polonia prowadziła już 11:5, ale gospodynie poderwały się do walki. Najpierw doprowadziły do remisu 15:15, a potem wyszły na prowadzenie 19:17. Podopieczne Mateusza Dąbrowskiego i Magdaleny Sadowskiej wytrzymały jednaki próbę nerwów. Końcówka należała zdecydowanie do nich. Wygrana 25:21 przechyliła szalę na ich korzyść. Czwarty set był w zasadzie formalnością – Polonia nie pozwoliła podłamanym przeciwniczkom na odbudowanie swoich nadziei.

– To był bardzo ciężki mecz mecz na gorącym terenie. Kocioł zrobiony przez kibiców sprawił ze grało się naprawdę ciężko. Natomiast dziewczyny podołały zadaniu w 100 procentach. Graliśmy bardzo dobrze w obronie co przekładało się na skuteczność na kontrach. Myślę ze to było jednym z kluczy do zwycięstwa w meczu. Bardzo dobrze zaprezentowały się zmienniczki: Patrycja Telega i Aleksandra Druciak, które wchodząc na boisko utrzymały skuteczna grę zespołu – komentuje trener Dąbrowski.

Za tydzień do Świdnicy przyjedzie Sokół Katowice. Każde inne rozstrzygnięcie niż wygrana za trzy punkty świdniczanek byłoby dużą niespodzianką. Jak dotąd siatkarki ze stolicy Górnego Śląska wygrały tylko dwa z dziewięciu meczów.