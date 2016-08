TWG coraz bliżej

Niespełna rok przed zawodami The World Games we Wrocławiu odbyło się trzydniowe spotkanie Delegatów Technicznych. Wśród gości z całego świata nie zabrakło przedstawicieli Świdnicy, która jest jednym z miast współgospodarzy największych przyszłorocznych zawodów w Polsce.



W czwartek, 25 sierpnia z Marcinem Przychodniem, przewodniczącym Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego, Maxem Bishopem, wiceprezydentem IWGA i Wojciechem Adamskim, wiceprezydent Wrocławia spotkała się Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy. Omówiono postęp przygotowań X Światowych Igrzysk Sportowych TWG 2017, w szczególności dostosowanie obiektów sportowych, na których rozgrywane będą poszczególne dyscypliny; zabezpieczenie antydopingowe zawodów; sprawy logistyczne dotyczące zakwaterowania i transportu oraz plany odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom i kibicom. – Przekazałam naszym partnerom z Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego informacje, że prace modernizacyjne na świdnickim lodowisku postępują zgodnie z harmonogramem. Udział w takiej imprezie jak The World Games to przede wszystkim wielkie plusy jeśli chodzi o promocję miasta i jego prestiż. Jestem przekonana, że sportowcy, jak i kibice, którzy odwiedzą Świdnicę wyjadą stąd zadowoleni i ze wspomnieniami niezwykłych przeżyć – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

W piątek w roboczych spotkaniach we Wrocławiu uczestniczyli urzędnicy z UM Świdnica i pracownicy ŚOSiR-u.

Przypomnijmy, że Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na modernizację lodowiska, które będzie areną zmagań sportowców. Pieniądze te pozwoliły już m.in. na zamontowanie nowej wentylacji. Ponadto rozbudowane zostaną szatnie, poprawiona akustyka, oświetlenie oraz nagłośnienie. Przewidziany jest także remont zadaszenia i elewacji budynku.

W Igrzyskach, które od 20 do 30 lipca 2017 roku odbędą się we Wrocławiu, Szymanowie, Trzebnicy, Jelczu-Laskowicach i Świdnicy udział weźmie blisko 4 tysiące sportowców ze 100 krajów świata. W naszym mieście rozegrane zostaną zawody w hokeju na rolkach i jeździe figurowej na wrotkach.