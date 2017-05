Trzy gwiazdki dla Szwedki

Szwedka Therese Viklund prowadzi w trzygwiazdkowym konkursie Strzegom Horse Trials

W czwartek na hipodromie w Morawie zakończyły się trzy konkursy ujeżdżenia, czyli pierwszej części jeździeckiego triatlonu. W najtrudniejszej klasie Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego (WKKW) CCI 3* prowadzenie objęła Therese Viklund na klaczy Diabolique.

– To najlepszy rezultat jaki uzyskałyśmy na tym poziomie, a jest to dopiero nasz trzeci start w „trzech gwiazdkach” – powiedziała Szwedka, która do Strzegomia przyjeżdża od 9 lat.

Druga jest Karin Doncers na Flechta van’t Verahof. Belgijka to także weteranka strzegomskich zmagań, startująca tu regularnie od kilkunastu lat.

– Jestem zadowolona z dzisiejszego przejazdu. Bardzo lubię tutaj gościć. To fantastyczne miejsce do rozegrania Mistrzostw Europy. Z przyjemnością obserwuję jego rozwój – powiedziała belgijska zawodniczka po próbie ujeżdżenia.

Zawodnicy rywalizujący w tym konkursie mają możliwość uzyskania kwalifikacji na Mistrzostwa Europy Seniorów, które w sierpniu odbędą się w Strzegomiu. O prawo startu podczas tej prestiżowej imprezy walczy m.in. Artur Społowicz na koniu Grubianin oraz Ksawery Śniegucki i Shy Boy.

W konkursie CIC 2* prowadzenie objął Kai Ruder na koniu Coin Toss. Ten niemiecki jeździec zajmuje także drugą pozycję na wałachu Charlie Weld. Po bardzo dobrym przejeździe na wysokie trzecie miejsce awansował Jan Kamiński na Seniorze.

W czwartek rozegrane zostało ujeżdżenie w klasie CIC*. Prowadzenie w tym konkursie objęła Finka Noora Cederberg na Tilda V.

Czwartkowe zmagania to dopiero przygrywka do weekendowej rywalizacji. W piątek odbędzie się m. in. próba ujeżdżenia w Pucharze Narodów. Na kross ruszą też zawodnicy CIC 1* i 2*. W sobotę można będzie dopingować pary podczas najtrudniejszych trzygwiazdkowych terenowych zmagań. W tym roku w sześciu międzynarodowych konkursach zawodnicy i ich konie pokonają łącznie 140 krosowych przeszkód.

Niedziela to tradycyjnie konkurs skoków podczas której m. in. zostanie wyłoniony najlepszy team pierwszej serii z cyklu Pucharu Narodów.

Piętnasta, jubileuszowa edycja największych w Polsce zawodów WKKW tradycyjnie zgromadziła światową czołówkę. Łącznie startuje tu blisko 240 zawodników z 18 krajów.