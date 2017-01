Trzy debiuty i dwa punkty

To nie był łatwy i dobry mecz w wykonaniu piłkarzy ŚKPR-u Świdnica, ale najważniejsze że świdniczanie odnieśli kolejne zwycięstwo. W wygranej w Lubinie swój udział miało trzech juniorów młodszych, którzy wobec kłopotów kadrowych zadebiutowali w pierwszym zespole Szarych Wilków.

Zagłębie II Lubin – ŚKPR Świdnica 25:28 (11:11)

Przebieg meczu: 5′ 2:3, 10′ 5:5, 15′ 5:7, 20′ 7:8, 25′ 9:10, 30′ 11:11, 35′ 12:13, 40′ 14:17, 45′ 16:20, 50′ 18:22, 55′ 21:24, 60′ 25:28

ŚKPR: Wasilewicz, Bajkiewicz – D. Kijek 6, Brygier 5, P. Kijek 4, Chaber 3, Chmiel 2, Rzepecki 2, Piędziak 2, Bieżyński 2, Borowski 1, Czerwiński 1, Paleń, Dębowczyk

Karne: Zagłębie II 5/4, ŚKPR 6/2

Kary: Zagłębie II 12 min, ŚKPR 14 min.

Adam Chmiel, Sebastian Borowski i Maksymilian Paleń spędzili na boisku od kilku do kilkunastu minut. Pierwszych dwóch zdobyło nawet bramki. – Gra w zespole seniorów to coś innego niż dotąd. Było lekkie zdenerwowanie, ale myślę że było w miarę ok. Z gry w obronie jestem zadowolony, w ataku mogło być lepiej – mówił po meczu Sebastian Borowski.

ŚKPR wygrał dość pewnie, ale zwycięstwo zapewnił sobie dopiero w drugiej połowie. W pierwszej szwankowała skuteczność. Świdniczanie nie wykorzystali kilku sytuacji sam na sam, do tego bardzo słabo spisywali się na linii siódmego metra – w całym meczu wykorzystali tylko dwa z sześciu rzutów karnych. – W naszej grze było dużo do poprawy, ale najważniejsze, że są dwa punkty. Jak to się mówi, zwycięzców się nie ocenia – podsumował Arkadij Makowiejew, wiceprezes ŚKPR-u.

Świdniczanie lepiej zagrali w drugiej części. W 44. minucie odskoczyli na pięć bramek (20:15). W końcówce na parkiecie zrobiło się nieco nerwowo. W ostatnich pięciu minutach oba zespoły grały w mocno uszczuplonych karami składach. Losy meczu były jednak już rozstrzygnięte.

Teraz w rozgrywkach nastąpi dwutygodniowa przerwa. 11 lutego ŚKPR podejmie OSiR Komprachcice.

II liga piłki ręcznej, grupa 2.

15. kolejka (28-29.01): Zagłębie II Lubin – ŚKPR Świdnica 25:28 (11:11), Zew Świebodzin – AZS Zielona Góra 23:24 (11:12), Dziewiątka Legnica – Sparta Oborniki Wlkp. 20:24, Lider Swarzędz – Astra Nowa Sól 29:31 (13:13), Orlik Brzeg – Start Konin 23:27 (8:12), OSiR Komprachcice – Tęcza Kościan 23:23, Bór Oborniki Śl. – Żagiew Dzierżoniów 32:23 (17:11)

AZS Zielona Góra 15 30 15-0-0 499:345 ŚKPR Świdnica (s) 15 28 14-0-1 467:366 Zew Świebodzin 15 21 10-1-4 414:372 Sparta Oborniki Wlkp. 15 17 8-1-6 373:339 Żagiew Dzierżoniów 15 17 8-1-6 399:381 Start Konin 15 16 8-0-7 425:420 Lider Swarzędz 15 13 6-1-8 385:402 Orlik Brzeg 15 13 5-3-7 387:416 OSiR Komprachcice 15 12 5-2-8 393:413 Bór Oborniki Śl. 15 10 5-0-10 430:507 Tęcza Kościan (b) 15 10 4-2-9 399:470 Zagłębie II Lubin 15 8 4-0-11 383:402 Dziewiątka Legnica 15 7 3-1-11 327:380 Astra Nowa Sól (b) 15 6 3-0-12 366:423

Następne mecze (11-12.02): ŚKPR – Komprachcice (sb. 18.00), Zielona Góra – Bór, Żagiew – Zagłębie II, Tęcza – Orlik, Start – Lider, Astra – Dziewiątka, Sparta – Zew